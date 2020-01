Modern gog - magoglara çare

Hunor-magor, Koka-Vikoka, Gog-magog, Cuc-macuc, Ye’cuc me’cuc…

Hepsi aynı.

Mukaddes metinlerde ve tarih kitaplarında geçen bozguncular ordusu ya da anarşistler güruhu.

Tarihte olmuş, yine olacak. Belki kıyameti onlar getirecek.

Çare nedir?

“Bir şey yapmalı” sloganıyla kendilerini tanıtan bir dernek var: Vatandaşlık Temel Geliri Araştırma, Geliştirme, Kültür ve Yayma Derneği.

Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı gibi kuruluşların da desteği ile kendisini duyurmaya ve önemli bir konuyu gündemde tutmaya çalışıyor.

Bize de gönderdiği mailden bazı notlar:

***

Teknolojik gelişmeler, otomasyon, robotlar ve özerk sistemlerin her geçen gün daha çok devreye alınıyor olması sonucunda; dünyada her geçen gün meslekler kaybolmakta ve işsizlik artmaktadır. Bu noktada; Vatandaşlık Temel Geliri güçlü bir çözüm modeli olarak her geçen gün daha çok kabul görmektedir…

Vatandaşlık Temel Geliri; tüm vatandaşlarımıza, her bir bireye, herhangi bir sınırlama, ayrım veya şart olmaksızın, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktardaki parasal büyüklüğün, şartsız bir şekilde ve başkaca gelirlerinden bağımsız olarak, ömür boyu düzenli olarak ödenmesidir…

Vatandaşlık Temel Geliri; işsizlik, yoksulluk, toplumsal refah, sosyal adalet ve gelir dağılımındaki dengesizlikler, bireysel ve organize suçlar, terör, eğitim, sağlık ve kısaca insanlık ile ilgili birçok konuda, günümüzdeki ve gelecekteki problemlerimizin birçoğunun çözümüne önemli katkılar sağlayacak, hatta çözebilecek niteliktedir…

Dünyada; hem akademik, hem aktivist, hem de siyasî çevrelerde; hem ulusal, hem uluslar arası anlamda; hem devletlerin, hem de sivil toplum örgütlerinin gündeminde olumlu bir dip dalgası olarak ilerlemekte olan “Vatandaşlık Temel Geliri” konusunu çok önemsiyoruz ve ülkemizde de en geniş anlamda tartışılması için çaba içindeyiz…

***

Bu tartışmayı biz de önemsiyoruz.

Zira biliyoruz ki, insanın zulmetme kapasitesi, her geçen gün, hem de katlanarak artıyor.

Aç kalan, mülkiyetsiz kalan, ama hürriyetini kötüye kullanma kapasitesine sahip olan insan topluluklarının kurulu düzenlere yapabilecekleri anarşistçe kötülüklerden herkes korkar. Hepimiz, bilhassa büyük şehirlerde, pimi çekilmiş ayaklı el bombalarıyla karşılaşmış ve korkmuşuzdur.

Modern ye’cüc me’cücleri durdurmanın çaresini insanlık birlikte bulacak. Yoksa kıyamet…

Tamam, çare “sosyal devlet”i tesis ederek önce insanın karnını doyurmaktır. Aç adamdan her şey beklenir.

Ama kalbini doyuramadıklarınızın karnı doysa da gözü doyar mı?