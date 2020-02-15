"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Öcüler yemesin bizi!

Ahmet BATTAL
15 Şubat 2020, Cumartesi 00:09
Yazılarımızda, bazen, birilerinin terörist dediği birilerinden bahsederken, “…öcüler” diyoruz.

Doğru anlayan da oluyor, yanlış anlayan da. Anlamayan pek az. (En azından anlamadıklarını bize söylemiyorlar). 

Hatta bunun bizim tercihimiz olmadığını, bir tür sansüre tabi kaldığımızı düşünen bile oluyormuş.

Neden böyle yazdığımızı aslında yazılarımızın geneli gösterir. 

Zira biz başkalarının başkalarına taktığı isimleri pek sevmeyiz. Kendi bulduğumuz(!) isimleri tercih ederiz. 

Ama tercihimizin sebebini en iyi gösterecek olanı, şu şarkı sözleridir:

*** 

Yerimiz mi dar yoksa yenimiz mi dar?

Ne var?

Uçurmuş herkes, o da kim oluyor?

Sen kimsin, kim bunlar?

En büyük kim?

Hadi bakalım, kolay gelsin.

Bir acayip zor yarış.

Bana ne aman, ben anlamam.

Pek hesaplı ince iş.

Sen seni bil, sen seni,

Sen sıkı tut çeneni.

Eline diline hâkim ol.

Sonra öcüler yer seni.

Sen seni bil, sen seni,

Sen sıkı tut çeneni.

Eline diline hâkim ol.

Dikkaaaaaat!...

Ah içimizde, ne aç hevesler.

Arada hicaz, arada caz nefesler.

Bir yanımız her duruma müsait.

Ne kadar uyarsa o kadar ister.

***

Eski bir şarkının sözleri, bugünü ve geleceği, ancak bu kadar iyi keşfedebilir ve şerh edebilir. 

Hepimiz görüyoruz. 

Gerçek “…öcüler” hep var ve hep olacaklar. Bazıları öcü kıyafetinde ve bazıları da melek kılığında. 

Çakma öcüler de var. 

Bir de korkutmayla, öcülükle alâkası olmayan “…öcüler” var. 

Bizim derdimiz daha ziyade bu öcüler. Zira bu tür öcülemece korkutma aracı olarak çok kullanışlı ve biz korkmak istemeyenleri uyarmak istiyoruz. 

Hatta hakikatte olmayan öcülerle alacak tahsilatına çıkanlar bile var. 

Öcüleri gösterip sıtmaya razı edenler var. 

Öcülerle korkutup susmaya teşvik edenler var.

Uyanın ey dostlaaaar. 

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekrem Kılıç duâlarla anıldı

    AB: Türkiye’de basın hürriyeti daraldı

    İdlip’te insanî dram büyüyor

    İsrail, devletler hukukunu ihlâl ediyor

    AYM’den gazetecilerin ‘yıpranma payı’ düzenlemesine iptal

    Kanal İstanbul raporu yargıda

    Yardımlar azalıyor

    Trump'ın ihanet planına tepkiler devam ediyor

    'BM'nin açıkladığı liste önemli bir adım'

    'Camilere saldırılar iğrenç davranış'

    Çin, Ebola ilacını denemeye karar verdi

    Sınırına askeri sevkiyat sürüyor

    Burhan Kuzu hakkında soruşturma başlatıldı

    Böyle ekonomiye kim güvenecek?

    6 sağlık personelinin de öldüğü Çin'de son durum?

    ‘Çinli Hoca’

    Batı Halep kırsalında rejimin ait bir helikopter düşürüldü

    Bahçelievler'de 7 katlı boş bir bina çöktü: "Binanın demirlerini almışlar"

    Dünya gittikçe daha da ısınıyor!

    İman Ahmed Leyla Bebek yürekleri dağladı...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk depremlerini bitirmenin şartı...
    Risale-i Nur'dan

    Dünya sıkıntıları sinek ısırması gibidir
    Ahmet BATTAL

    Öcüler yemesin bizi!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Ekonomi iyi gidişte” imiş!
    Genel

    İdlip’te insanî dram büyüyor
    Faruk ÇAKIR

    İyiliğe engel olan kim?
    Ali FERŞADOĞLU

    Vesvesenin imanımıza zararı yoktur (1)
    Mehmet ÇETİN

    İstanbul Sözleşmesi bir neticedir!
    Rifat OKYAY

    Yâ Rabbim, hastalıklarımıza şifa ver! Âmin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.