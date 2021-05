Siyasetçinin temel gıdası

Pandemi tedbirleri ve yasaklarının belirlenmesi, duyurulması ve uygulanması konusunda siyasetçiler maalesef kötü bir imtihan notu aldılar.

Bilhassa sorumluluk mevkiindeki iktidar siyasetçileri, lebaleb kongrelerle yakaladıkları kötü şöhreti, gösterişli veya gösterişsiz, ama gösterili iftarlarla sürdürüp pekiştirdiler.

Erdoğan ya da AKP deyince herkesi susturan fanatik ihtiyarlar bile “ama bu kadarı da fazla canım” demeye başladılar.

Bürokratlar da maalesef sınıfta kaldı.

Basit ve kullanışlı bir web sayfası hazırlayıp, neyin nerede kime ne zaman yasak veya serbest olduğunu oradan duyurmak çok mu zordu.

Baştan beri teklif ettik, ama dinleyen olmadı.

Gelinen aşamada yasaklar konusunda tam bir bilgi kirliliği ve hatta kaos hâkim.

Üstelik bu işin daha uzun süre devam edeceği de nazara alındığında, bizim teklifimiz, geç de olsa yine de yapılması gereken ve bizi kaostan az da olsa çıkarabilecek bir uygulama.

Son olarak marketlerde temel ihtiyaç maddeleri dışındaki şeylerin satışı geçici olarak yasaklanmış.

Ne sebeple,

Hangi akla hizmetle,

Nasıl bir kamuoyu etkisi ya da baskısı altında bu karar alındı?

Hepsi belirsiz.

Ama belli olan bir şey var.

Temel ihtiyaç maddeleri tabirinin içinin doldurulması ve sınırının tesbiti takdire bağlı.

Oysa ceza hukukunda belirlilik esastır. Uygulamacıya mümkün olduğunca takdir hakkı bırakmamak gerekir ki “hukuk devleti”nin asgari şartı olan “kanun devleti” devreye girmiş olsun.

Keyfîlik bitirilebilsin.

Devlete ve hukuka güven sürsün.

Yoksa “orada öyle de burada neden böyle” türünden serzenişlerle karşılaşmaya devam edeceğiz.

Aslında bu yaşananlar kötü yönetimin bir kaba örneği.

Devletin her alanda keyfî yönetim meraklılarının eline geçmekte olduğunu gösteren bir örnek. Devletin her birimi, yasaklarla ilgili ve birbiriyle çelişkili her açıklamasıyla adeta kaosa dâvetiye yazıyor.

Kafa karışıklığını arttırmaya adeta yeminli gibi konuşup duran televizyon programcıları da işin tuzu biberi.

Ve bu kafa karışıklığı o kadar keskin bir örnek ki bu dönemde yazılan bütün cezaların iptalini gerektirir.

Ama daha da önemlisi iktidardaki siyasetçiye güveni dibe vurdurur.

Oysa iktidara gelebilmenin ve orada kalabilmenin temel gıdası güvendir.

Güven ise dondurma gibidir.

Erimeye başlamışsa…