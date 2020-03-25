"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Yerli ve millî adalet

Ahmet BATTAL
25 Mart 2020, Çarşamba
Bir insan bu dünyada “hüküm sahibi” haline geldiğinde yani “ben hâkim oldum” deyip adaleti tecelli ettirmeye gayret ederken arkasına kimi alır? Kim ya da kimler adına hareket eder?

İki ana ihtimal var: 

Hâkim hükmetme işini ya kendisini tayin edip yetkilendiren kuvvet (kral, devlet) adına ve daha ileri aşamasında da devleti sahiplenen milleti adına yapar.

Ya da yerleri ve gökleri, tarafları ve nizaları yaratan, devletleri ve milletleri var eden Allah adına yargılama yapar ve hüküm verir. 

Yani adaletin arzî mi semavî mi olduğu önemlidir. 

Bir mü’min inanır ki adalet dağıtma işi Allah’ın Adl isminin tecellisiyle ilgilidir ve dolayısıyla arzî ve keyfî değil semavî ve İlahîdir. 

Hem de mü’min bilir ki Adl ismi Allah’ın büyük isimlerinden biridir. 

Elbette hakiki bir mü’min adalet dağıtırken keyfini ya da nefsini konuşturmaz. Hakkı ve hakikati arar, doğruya ve gerçeğe ulaşmaya çalışır. Vahyin ve aklın tarif ettiği manada adaletle hükmeder. 

Akıldan kasıt elbette ortak akıldır ve devlet aklıdır. O da bir kanundur. Asıl vazifesi vahyi tarif etmek ve tatbik ettirmektir. 

Hakiki bir mü’min hâkim neyin adalete uygun olduğunu tesbit ederken yerelden ya da bölgeselden yola çıkamaz. 

Zira adaletin yerlisi ve millisi olmaz. 

Ama bu demek değildir ki adalet dağıtan hâkim yerel örf ve âdetlerden faydalanmayacak. 

Aile hukukunda, komşuluk hukukunda, ticaret ilişkilerinde ve daha birçok konuda elbette hâkim örf ve âdetlere, törelere, geleneklere değer verecektir. 

Bilhassa davanın ve nizanın taraflarının iradelerinin önem taşıdığı hallerde, taraf iradeleri kadar onların genel çerçevesini oluşturan töre de önemlidir. 

Hâkim davayı hakça hallederken tarafların hukuka uygun ortak iradesine de değer verecektir. 

Hâkim devletin yetkili otoritelerinin koyduğu kurallara aykırı davrananlara da ceza verecektir. 

Ama bunların hiçbirinde, hâkim, yargıladığı kişinin şu ya da bu milletin ferdi olup olmadığı ile ilgilenmeyecektir. 

Elbette bazı hallerde bilhassa sanığın vatandaş mı yabancı mı olduğu önem taşıyabilecektir. Ama bu kadar. 

Sanık yabancı ise hangi devletin vatandaşı olduğu (savaş halinde casusluk gibi suçlar dışında) hâkimi ilgilendirmez. Ya suçludur ya da değildir. 

Sanık vatandaş ise hangi dinî, etnik ya da siyasi gruba dahil olduğu da mahkemeyi ilgilendirmez. Suçluysa suçludur, değilse masumdur. 

Yerli ve milli adaletten adalet olmaz. 

Okunma Sayısı: 360
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Virüsten sonra işsizlik korkusu

    Yaşlıları koruyalım derken ayrıştırmayalım

    Tahliye için iyi bir fırsat

    'Yüzeylerde 17 gün yaşıyor'

    İtalya'da ölü sayısı 6820'ye yükseldi

    Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatteki gelişmeleri paylaştı

    Almanya’nın sipariş ettiği maskeler kayboldu

    Gazze'de camiler 2 hafta kapalı kalacak

    Bir saygısız daha gözaltına alındı

    'Küresel ekonominin büyük darbe alacağı kesin'

    İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı

    Yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca oldu

    Hindistan'da 3 haftalık sokağa çıkma yasağı

    BM'den Suriye genelinde ateşkes çağrısı

    Çin'den alınan virüs ilaçları 40 şehre dağıtıldı

    'Salgınının yeni merkez üssü ABD olabilir'

    Benzinde 22 kuruş indirim

    Kritik hafta

    Küresel ateşkes çağrısı

    Çin'de şimdi de 'Hantavirüs' endişesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korona KHK düzenini de yıktı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ali İhsan Tola’dan şifâlı reçeteler (1)
    Süleyman KÖSMENE

    Şerden hayır çıkar mı?
    Ahmet BATTAL

    Yerli ve millî adalet
    Cevher İLHAN

    Koronavirüs ve siyaset…
    Fatih Yokuş

    Sen neymişsin koronavirüs
    Risale-i Nur'dan

    Nezafet ve adalete riayet edilmeyince...
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hastalar Risalesi: Sırlı bir yolculuk
    Faruk ÇAKIR

    Dünyanın virüsle imtihanı
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’a göre kuralları da çiğnemeden pekâlâ dersler yapılabilir (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.