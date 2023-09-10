"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Allah’ın razı olduğu yerler

Ahmet Cemil Çökren
10 Eylül 2023, Pazar
Yönetimler, şeffaf olacağı yerde, maalesef daha da kapalı hale geldi. Tek parti döneminde Bediüzzaman Hazretlerinin çokça söylediği, hükümeti iğfal eden zındıka komiteleri iman Kur’an hizmeti yapanlarla uğraştılar, hâlâ da devam ediyorlar. Allah rızası için toplanmış insanları ‘körün dolma yeyişi’ hikayesinde olduğu gibi yönetime talip zannediyorlar. O yüzden potansiyel güç olarak gördüler, görüyorlar.

İnsanlar bir araya Allah rızası için gelen cemaat ve topluluklardan kaçar olmuş. Korku maalesef dağları sarmış. İşte bu sebeptendir ki, aklıma önceden okuduğum bir hadis geldi ve bizlere bir nebze şevk vermesi için bu uzun hadisi sizinle paylaşmak istedim.

Peygamber Efendimiz (asm) içlerinde Ebû Hüreyre’nin de (ra) bulunduğu güzîde bir topluluğa hitap etmiştir. Ve şöyle buyurmuştur: “Allah’ın yeryüzünde seyahat eden melekleri vardır. Onlar ilim ve zikir meclislerini araştırırlar. İçinde Allah’ın anıldığı bir meclis bulduklarında, onlarla beraber otururlar. Birbirlerini kanatları ile hazır olup dinlemeye teşvik ederler, birbirlerini çağırırlar. Nihayet kendileri ile gökyüzü arasındaki mesafeyi doldururlar. Ayrıldıkları, yükseldikleri ve semaya çıktıkları zaman, çok iyi bildiği halde, Aziz ve Celil olan Allah meleklere: “Sizler nereden geldiniz?” diye sorar.

Melekler: “Biz yeryüzünde Senin bir takım kullarının yanından geldik ki, onlar kendi aralarında Senin noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu takrir edip Seni tesbih ediyorlar. Senin büyüklüğünü, izzet, azamet ve kibriyânı mütalâa ederek Seni tekbir ediyorlar. Senin emrine her an amade olduklarını söyleyip Senin bir olduğunu ikrar ederek Seni tehlil ediyorlar. Senin sonsuz nimetler verdiğini müdrik olarak Sana hamd ediyorlar. Acz, fakr ve zaaflarını bilerek, tazarru ve ihtiyaç içinde Sen’den istiyorlar” derler.

Cenâb-ı Allah: “Benden ne istiyorlar?” buyurur.

Melekler: “Onlar Sen’den Cennetini istiyorlar!” derler.

Allah: “Onlar Benim Cennetimi görmüşler mi ki?” buyurur.

Melekler: “Hayır, Rabb’imiz! Onlar Senin Cennetini görmediler.” derler.

Allah: “Düşünsenize! Bir de onlar Benim Cennetimi görmüş olsalardı nasıl olurlardı?” buyurur.

Melekler bu defa: “Onlar Sen’den eman diliyorlar, Sana sığınıyorlar!” derler. Cenâb-ı Hak: “Hangi şeyden eman diliyorlar ve Bana sığınıyorlar?” buyurur.

Melekler: “Ateşinden ya Rabb!” derler. Rabb-i Rahîm: “Onlar Benim ateşimi görmüşler mi ki?” buyurur.

Melekler: “Hayır, onlar Senin Cehennem ateşini görmediler!” derler.

Cenâb-ı Hak: “Düşünsenize! Bir de onlar Benim ateşimi görmüş olsalardı nasıl olurlardı?” buyurur.

Melekler tekrar: “Onlar Senden mağfiret ve bağış talep ediyorlar.” derler.

Bunun üzerine, Zat-ı Rahmânü’r-Rahîm: “Ben onların günahlarını mağfiret eyledim! Ben onlara bütün isteklerini ihsan ettim. Ben onlara, Bana sığındıkları şeylerden eman ve ecir verdim!” buyurur.

Melekler: “Ya Rab! O ilim ve zikir meclisinin içinde çok günahkâr olan falan kimse de vardı! Sadece oradan geçiyordu da, onlarla birlikte oturuvermişti!..” derler.

Cenâb-ı Allah: “Ben onu da mağfiret ettim! Onun da günahlarını bağışladım! O cemaat öyle kemâl sahibi kimselerdir ki, onlarla birlikte oturan kimseler âsî değildirler!” buyurur.” (Müslim, Zikir 8)

Cenâb-ı Hakk bizleri hizmetten ayırmasın, inşallah.

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kahramanmaraş'ta 6 kişinin öldüğü feci kazada yaralanan 25 yaralıdan 18'i taburcu oldu

    Kosova, plastik poşeti yasaklıyor

    5 çocuğuyla 13 gün boyunca su ve yiyecek için yürüdü

    Öğretim yılı için tedbirler alındı

    En uzun işletmenin ömrü 3-5 yıl sürüyor

    İhracat ikliminde zayıflama

    G20 zirvesi başladı

    Zaman daralıyor

    Türkiye’de deprem olmayacak yer yok

    Tekstilde kriz derinleşiyor

    Anayasa tartışmaları algı operasyonu

    Kanal İstanbul susuz bırakacak

    Teknik öğretmenlere puan şartı

    Dünyada gıda ucuzlarken Türkiye’de yüzde 73,6 arttı

    Alman Meclisi önünde 75 metrelik sembolik "Yetim Sofrası" kuruldu

    'Trump, servetini yaklaşık 3,6 milyar dolar fazla gösterdi' iddiası

    Fransa'daki skandal abaya (uzun elbise) yasağına karşı tepkiler devam ediyor

    'Rusya'nın düzenleyeceği seçimlerin yasal zemini yok'

    Rusya, Ermenistan’a nota verdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kahramanmaraş'ta 6 kişinin öldüğü feci kazada yaralanan 25 yaralıdan 18'i taburcu oldu
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, dehşetli bir zamanın mahsulü
    Mehmet KARA

    Milleti zor yıllar bekliyor!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratlığın yeniden inşası için...
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Gıybet, ölü eti yemek; ya iftira?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    Sultanların Filesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Siboplardan siboba ayar
    Rifat OKYAY

    Enaniyet ve rahat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.