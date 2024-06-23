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23 HAZİRAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Şahsî okumaların hedefi

Ahmet Cemil Çökren
23 Haziran 2024, Pazar
Yaz mevsimi Risale-i Nur talebeleri için okuma programlarına katılma zamandır. Bu sebeple okuma programlarına katılmak için yıllık izinlerini ayarlamaya çalışırlar.

Ayarlamayanlar için şahsî (evde, işte) okuma programı yapmaktayız. Yaklaşık 3 senedir devam eden programımız bitti. Yenisini 24 Haziran’da başlatıyoruz.

1980’lerden beri merhum (amcam) Salih Çökren hocanın başlattığı iki yıllık okuma çizelgesini ben artık WhatsApp grubuna ve üç seneye güncelleme yapmış bulunmaktayım. 

Bunu da Derince’deki Risale-i Nur okuyan ağabeylerimizi örnek alarak geliştirdik. Sözler, Lem’alar, Şualar gibi büyük kitapları 21-22 parçaya bölüp her 5 günde bir 1 parça (yaklaşık 40 sayfa) okuyarak 100 günde sözler kitabı bitiyor. Programı bazı ağabeylerimiz hafif ya da “light” bulabilir. Fakat genç kardeşlerimiz yetişemiyor. 

Peki hedef nedir? 

Hedefimiz Risale-i Nur okuma alışkanlığı kazanmak. Daha sonrasında imanımızı kurtarıp çevremizin de imanını kuvvetlendirmek yönünde gayret göstermek. Risale-i Nur’a hizmet aşkı uyandırmak.

Peygamber efendimiz (asm) “Mahşerde ulema-i hakikatın sarfettikleri mürekkeb, şehidlerin kanıyla muvazene edilir; o kıymette olur.” Bediüzzaman hazretleri, “Eğer deseniz: Hadîste “âlim” tabiri var, bir kısmımız yalnız kâtibiz.

“Elcevab: Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim, hakikatlı bir âlimi olabilir, hadîste gösterilen ecri alırsınız. 

Zübeyir Ağabey (Gündüzalp) “Yeni okumaya başlayan kardeşlere en fazla şunu tavsiye ederdi:

“Külliyatı üç defa okumadan lügâte bakmaya lüzum yok. Sen lügât öğrenmiyorsun ki, Risâle okuyorsun. Evvelâ Risâle-i Nur’un üslûbuna aşina ol, sonradan lügâte bak. Evvelâ benimseyeceksin. Risâle-i Nur’u ve Üstad’ı ne kadar benimsersen o kadar istifade edersin.”  

Kardeşi Haydar Gündüzalp anlatıyor: Ben bir defa İstanbul’a ziyaretine gitmiştim. O anda yanında Küçük Sözler vardı. Elime aldım, orada biraz okumaya başladım. Dedim ki, “Ağabey, ne yapayım? Risâle-i Nurlar’ı okuyorum, ama bir şey anlamıyorum, ne tavsiye edersin?”

  “Kardeşim! Anlamasan da oku. Risâle-i Nur yalnız akla hitap etmiyor. Aklın yanında kalb, ruh ve sair bütün lâtifeler hissesini alır. Sen oku, lâtifeler gıdasını alır.”1

Bol okumalı yaz programları yapmak dileğiyle. Program hakkında geniş bilgi almak için E-Mail adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Dipnot :

1-(https://www.yeniasya.com.tr/abdulbaki-cimic/zubeyir-gunduzalp-in-risale-i-nur-okumalari_450071) 

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