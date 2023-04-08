Gündüzü oruçla, geceyi de ibadetle geçir

Teravih namazı İslâmiyetin şiarı yani alâmetlerindendir.

Teravih namazı cemaatle kıldığı gibi tek başına da kılınabilir. Bu namaz aslında tek başına kılınırken Hz. Ömer’in (r.a.) halifeliği zamanında mescitte düzensizlik oluştuğu için cemaatle ve 20 rekat olması kararlaştırılmış.

Cemaatle kılınması ve 20 rekat olması da hayırlı olmuş. Biz tembel Müslümanlar kılmasak, hadis Şerifteki gibi gündüzü oruçla geceyi ibadetle geçirmemiş olurduk. Kim tek başına 20 rekat nafile namaz kılar ki?

“Yok cemaatle kılınmasın. Yok herkes tek kılsın” diyenler de olmuştur. Ayrıca hatimli teravih kılınan camiler de var. Ramazan’ın her gününde 1 cüz okuyup yani her rekatta 1 sayfa okunuyor. Ve Ramazan’ın sonunda 1 hatim indirilmiş oluyor. Fakat bazıları bu nafile ibadete koşacağım diye yapması gereken önemli hizmetleri aksatabiliyor.

Risale-i Nur mesleği, sahabe mesleğidir. Bediüzzaman Hazretleri, Tahiri Mutlu ağabeyin arkasında teravih kılarmış. Vefatının seneyi devriyesinde onu da hatırlamış olalım inşallah. Cenab-ı Hak bizleri “Gündüzü oruçla, geceyi de ibadetle geçiren” Nur Talebelerinde eylesin.

