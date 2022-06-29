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29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

SMART hedef

Ahmet Cemil Çökren
29 Haziran 2022, Çarşamba
İş ile ilgili katıldığım bir seminerde SMART hedeften bahsedildi. Size de faydası olabilir diye paylaşıyorum.

S.M.A.R.T., Spesific (Net) Measurable (Ölçülebilir) Achievable (Ulaşılabilir) Relevant (İlgili) Time-Bound (Zaman Sınırlı) baş harflerinden oluşan bir hedefe ulaşma taktiğidir. 

Hedeflerimizi bazen çok alâkasız, uçuk, ulaşılamaz veya ütopik koyuyoruz. Bu sefer hedefe hiç ulaşmıyor ve maalesef ilerleme kaydedemiyoruz. 

SMART, hedefi daha ulaşılır hale getirmek için bir yöntem. Kısaca şöyle;

Spesific yani net bir hedefin olsun. Osmanlıca öğrenmek, kilo vermek vs.

Measurable; yani ölçülebilir bir hedefin olsun. Başlangıç seviye Osmanlıca öğrenmek, 5 kilo vermek gibi. 

Achievable; yani ulaşılabilir bir hedefin olsun. Mesela: “Osmanlıca öğrenmek, diyet yapmak ya da yurt dışında dil öğrenmek için maddî durumun nasıl?”

Relevant; yani ilgili alakalı bir hedefin olsun. Mesela Osmanlıca öğrenmeyi ne kadar istiyorsun? Ne işine yarayacak? Gerçekten gerekli mi? Ya da kilo vermekteki asıl hedefin ne? Bir nevi, “Şevk unsurun nedir?”

Time-Bound; yani hedefinde bir zaman aralığı olsun. “3 ayda Osmanlıca öğreneceğim.”, “1 ayda 5 kilo vereceğim.”

Şimdi bu bilgiler ışığında SMART hedefle ilgili örnekler yapalım. 

“3 ay içinde Sözler kitabını bitirip anlamaya çalışacağım. İmanımı arttıracağım ve bu benim ahiretim için çok önemlidir.”

“6 ay içinde sağlıklı beslenerek 10 kilo vereceğim çünkü kandaki yağ değerlerim yüksek. Genetiğimde de kalp hastalığı var. Dikkat etmem lazım.”

SMART olmayan hedefler ise; “Çok iyi ingilizce öğreneceğim.”, “25 kilo vereceğim.”, “Hafız olacağım.”

Hedeflerinizi kısa (1-3 ay) orta (6-18 ay) ve uzun (2-5 yıl) vadeli olarak düzenleyin. 

Bediüzzaman Hazretleri, “İşte ey tenbel nefsim! Beş vakit namazı kılmak, yedi kebairi terketmek; ne kadar az ve rahat ve hafiftir. Neticesi, meyvesi, faidesi ne kadar çok, mühim ve büyük olduğunu; aklın varsa, bozulmamış ise anlarsın” der. (7. Söz) Ayrıca namaz kılmıyor isek, ilk etapta farzlardan başlayarak hedefimizi kısa tutarak rahatça hedefe ulaşabiliriz. 

“Bediüzzaman, Barla’da ikamet ederken talebelerine Risale okumaları konusunda nasihatte bulunur. Lâkin köy hayatının ve işlerin fırsat vermediğini gerekçe göstererek okuyamayacaklarını anlatan talebesiyle nihayet pazarlığa dönüşür. Üstadın da ısrarla kazandırmak istediği bir davranış biçimi var. Her gün on sahife okumalarını ister, onlar okuyamayacaklarını söyler. Dokuz, sekiz derken hiç okuma fırsatlarının olmayacağını anlatırlar. Pazarlık uzun sürmez ve Üstadlarının “Günde hiç olmazsa Risaleyi ellerine alıp, rastgele açıp ve tekrar kapatma” teklifini sevinçle kabul ederler.” (Mehmet Çetin, Yeni Asya, 26 Mart 2016) 

Burada Bedüzzaman Hazretleri’nin, köy halkının ulaşılabilir hedefini nasıl koyduğunu görmekteyiz. 

Bu sıcak yaz günlerinde günlük, haftalık, aylık okuma planı yaparak hedeflerinize ulaşmanın o kadar da zor olmadığını göreceksiniz. Günde 1 sayfa da olsa okuyalım. İnşallah.

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