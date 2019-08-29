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29 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Yöneticimiz dindar mı olmalı?

Ahmet Cemil Çökren
29 Ağustos 2019, Perşembe
Bir dönem iki arkadaşın aralarında şöyle bir konuşma geçer:

“Yıl 1975, Demirel Başbakan. Dört partiyle yaptığı koalisyonda, Erbakan Başbakan yardımcısıydı. O zamanlar, daha Kocatepe Camii bitmemiş, bodrumunda namaz kılınıyordu. Biz, arkadaşlarla bir Cuma namazına gitmiştik. Erbakan ve ekibi, kırmızı plâkalı, resmî makam arabaları, siyah Chevroletlerle, alâyiş ve valâyişle camiye geldi. Tabii bu, saf Müslümanların çok hoşuna gitti. Oradan birisi homurdandı. “Bak, bunlar burada, o mason nerede?” diye.

“Halbuki biz biliyorduk, ama vatandaş ne bilsindi. Bir arkadaşımız, orada bu sözleri duyan tanıdığı birkaç kişiye dedi ki, “haftaya Cuma’ya ben sizi bir yere götüreceğim, benimle gelin.” 

Bizi o hafta Kavaklıderedeki Camlı camiye götürdü ve içeri sokmadı. “Az bekleyelim” dedi. Beklerken, biraz sonra baktık çağla yeşili, yine bir 73 model, “06 SD…” sivil plâkalı bir Chevrolet.

“İçinden sessizce Demirel inip camiye girdi. Hem de, geçen hafta Kocatepe’ye gelenler gibi, cemaati yararak en öne değil, arkalarda boş bulduğu bir yere oturarak namazını kılmaya geldi. Bizim arkadaş da, geçen hafta homurdanan adama göndermede bulunarak,  “İşte bizim mason da burada, sessizce reklâm yapmadan her hafta Cuma’yı bu camide kılar. Hem de, devlet arabası değil, kendi arabasıyla gelir” dedi.” 1

Size yöneticinizi seçtirseler, namaz kılan mı yoksa adil/liyakatli olan mı istersiniz? Tabiki ikisi de olan makbul, ama birini seçmek lâzım. Ben adil/liyakatli olanı tercih ederim. Peki, Bediüzzaman Hazretleri 110 sene önce liyakatli Jön Türkler hakkında aşiretlere ne demiş?

Sual: Bazı nas senin gibi mana vermiyorlar. Hem de bazı Jön Türklerin a’mal ve etvarı pis tefsir ediliyor. Zira bazı Ramazanı yer, rakı içer, namazı terk eder. Böyle, Allah’ın emrinde hıyanet eden, nasıl millete sadâkat edecektir?

Cevap: Evet, neam... Hakkınız var. Fakat hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Bence bir kalb ve vicdan, fezail-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakikî hamiyet ve sadâkat ve adalet beklenilmez. 2

Dipnotlar:

1. www.yeniasya.com.tr/abdurrahim-piroglu/demirel-elimdeki-gazi-kur-an-dir_342797

2. Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât s: 171-178, Yeniasya Yayınları 2017.

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