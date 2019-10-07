Allah yolunda şehit olanlar nereye giderler?

Uhud günü, Resûlullah’a (asm) bir adam Allah yolunda savaşırken ölürse, nereye gideceğini sordu.

Resûlullah (asm), “Cennete!” buyurunca, adam elindeki hurmaları atarak çarpışmaya girişti ve şehit oldu. 1 Peygamberimiz (asm), Uhud günü “Gökler ve yer genişliğindeki Cennete kavuşmaya hazır olunuz!” buyurduğu zaman, Ensar’dan Ebu Amr iyi olduğunu söyledi. Kardeşi, ona satışının kârlı çıktığını, Cennetin Uhud’un eteğinde olduğunu söyleyince Ebu Amr orada müşriklerle karşılaştı, çarpıştı ve şehit oldu.

Peygamberimiz (asm) “Müttakîler için hazırlanmış olan Cennete giriniz!” buyurduğu zaman Amr b. Cemuh da, topal olduğu halde, hemen ayağa kalktı ve “Biz Cennette mahzun olmayız!” dedi. Müşriklerle çarpıştı ve şehit oldu. Peygamberimiz (asm) “Varlığım kudret elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki; onu Cennette topal haliyle görmüşümdür!” buyurmuştur. 2

Muhayrık Yahudi bilginlerinden olup Peygamberimizi (asm) Tevrat’taki sıfatlarıyla tanırdı. İlmen bulduğu şeyi, Uhud Savaşı’na çıkılıncaya kadar, kendi dininin etkisi altında kalarak açıklayamadı.

Peygamberimiz (asm), Uhud Savaşı’na çıktığı zaman, Yahudilere:

“Ey Yahudi topluluğu! Vallahi, siz Muhammed’in peygamber olduğunu, ona yardımın üzerinize düşen bir hak olarak gerektiğini pekâlâ biliyorsunuz!” dedi.

Yahudiler, Cumartesi günü hiçbir şeyle uğraşılmadığını söylediler. Muhayrık, “Sizin için Cumartesi diye bir şey yoktur!” dedi. Kılıcını ve harçlığını yanına alıp akrabalarından birisine, eğer bugün öldürülürse, bütün mallarının Hz. Muhammed’in (asm) olduğunu söyleyerek vasiyette bulundu. Uhud’da savaşmaya gitti ve şehit oldu.

Uhud Savaşı’nda şehit olunca, bıraktığı yedi hurma bahçesini Peygamberimiz (asm) teslim alıp vakfetti. Peygamberimizin (asm) Medine’deki vakıfları genellikle Muhayrık’ın mallarındandır. Peygamberimiz (asm), “Muhayrık, Yahudilerin hayırlısıdır!” buyurmuştur. 3

Amr b. Sabit’in cahiliye devrinde halk üzerinde alacağı faiz paraları vardı. Onları almadıkça Müslüman olmak istemedi. Uhud Savaşı’na çıkıldığı gün, alacaklılarının Uhud’da olduğunu öğrendi. Bunun üzerine, Amr b. Sabit, hemen zırhını giyinip atına binerek onlara doğru yöneldi, gitti. Amr, Uhud’da, Peygamberimizin (asm) yanına varıp savaşmak ile Müslüman olmak arasındaki tercihini sordu. Peygamberimiz (asm), “Önce Müslüman ol, sonra savaş!” buyurdu. Bunun üzerine, Amr Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu.

Müslümanlar, onu Uhud’da görünce kendilerinden uzak durmasını istediler. Amr b. Sabit, iman edip Müslüman olduğunu söyledi ve Müslümanların yanında yaralanıncaya kadar çarpıştı. Uhud’dan, ailesinin yanına ağır yaralı olarak getirildi.

“Sen kavmine olan hamiyetinden dolayı mı; yoksa Kureyş müşriklerine kızdığın için mi; ya da Allah için mi kızarak onlarla çarpıştın?” diye sordular.

Amr: “Ben Allah ve Resûlullah (asm) için kızarak onlarla çarpıştım!” dedi. Allah’a bir vakit bile namaz kılamadan vefat etti ve Cennete girdi.

Peygamberimiz (asm), onun hakkında:

“Az amel etti, çok ecre erdi!” buyurmuştur. 4

Amr b. Sabit, Allah’a bir vakit bile namaz kılmadan, secde etmeden Cennete giren bir adamdı.

Dipnotlar:

1- Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3: 308, Buhârî, Sahih, 5: 30.

2- İbn Esîr. Usdu’l-Gâbe. c. 4, s. 208.

3- İbn Hişam, 3: 94, Vâkıdî, Megâzî, 1: 263.

4- Buhârî, Sahih, 3: 206.