"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Sünnete ittiba etmek

Ahmet ÖZDEMİR
15 Aralık 2025, Pazartesi
Sünnet, Resulullah’ın (asm) yüksek hal, söz, tavır ve tasvipleridir. O, Kur’ân-ı Kerim’in yaşayan modelidir. Hz. Aişe’ye (ra) Resulullah’ın (asm) ahlâkı sorulduğunda, “Kur’ân ahlâkı” olarak cevap verilmiştir.

İlmihal kitaplarında Peygamber Efendimizin farz ve vacip olmayarak yaptığı işler sünnet olarak gösterilmiştir. Bediüzzaman sünnet-i seniyyeyi şöyle mertebelere ayırır:

“Bir kısmı vâciptir, terk edilmez. O kısım, Şeriat-ı Garrâda tafsilâtıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır, hiçbir cihette tebeddül etmez. Bir kısmı da nevâfil nevindendir. Nevâfil kısmı da iki kısımdır: 

“Bir kısmı, ibadete tâbi Sünnet-i Seniyye kısımlarıdır. Onlar dahi şeriat kitaplarında beyan edilmiş; onların tağyiri bid’attır. Diğer kısmı, ‘âdâb’ tabir ediliyor ki, Siyer-i Seniyye kitaplarında zikredilmiş. Onlara muhalefete bid’a denilmez; fakat âdâb-ı Nebevîye bir nevi muhalefettir ve onların nurundan ve o hakikî edepten istifade etmemektir. Bu kısım ise, örf ve âdât, muamelât-ı fıtriyede Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın tevatürle malûm olan harekâtına ittibâ etmektir. Meselâ, söylemek âdâbını gösteren ve yemek ve içmek ve yatmak gibi hâlâtın âdâbının düsturlarını beyan eden ve muaşerete taallûk eden çok sünnet-i seniyyeler var. Bu nevi sünnetlere ‘âdâb’ tabir edilir.” (Lem’alar, s. 180.)

Kısaca ifade etmek gerekirse uyma zorunluluğunu ifade eden kısım farz hükmünde vacipler başta gelmektedir. Nafileler de ikiye ayrılmaktadır: İbadete tâbi olanlar ve edebler.

Edebi ilgilendiren kısma tâbi olanlar adetlerini ibadete çevirirler ve önemli feyiz almalarına sebep olur. En küçük bir edebi yerine getiren, Resul-i Ekremi (asm) hatırlar ve bunun sonucunda kalbine nurlar yağar. 

Sünnet-i Seniyye içinde en önemlisi İslâmiyet sembolleri olan şeair olduğuna işaret eden Bediüzzaman şöyle der:

“Sünnet-i Seniyyenin içinde en mühimmi, İslâmiyet alâmetleri olan ve şeaire de taallûk eden sünnetlerdir. Şeair, adeta hukuk-u umumiye nev’inden, cemiyete ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi, onun terkiyle de umum cemaat mes’ul olur. Bu nevi şeaire riyâ giremez ve ilân edilir. Nafile nev’inden de olsa, şahsî farzlardan daha ehemmiyetlidir.” (Lem’alar, s. 180-181.)

Şeair, kamu hukuku hükmüne geçtiğinden topluma ait bir kulluk görevidir. Terkinde bütün Müslümanlar sorumludur. Bu tür şeair de gösteriş olmaz ve ilan edilir. Nafile kabul edilen şeair, özel farzlardan daha önemlidir. Şeair, açıktan İslâm’ı gösterdiği için ilk hücumlar da onlara olmuş ve olmaktadır.

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazzeliler: Prefabrik ev gönderin

    Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

    İstismar iddiaları örtbas edilemez!

    IŞİD devrede - Yine aynı oyun sahnede

    Emeklilerimize sahip çıkalım - “Emekliler oteli” Meclis gündeminde

    Sivas'ta şantiye müdürünün cenazesine 28 gün sonra ulaşıldı

    Haftanın maçı 3-3 sona erdi

    Gazze'ye yeni sınırlar dayatılmasını kesinlikle reddediyoruz

    Zelenskiy: Rusya savaşı uzatıyor

    Çin'de yapay zeka endüstrisi 170 milyar doları aşacak

    Avustralya, Ahmed El Ahmed'i konuşuyor - Medya, Ahmed'i "kahraman" ilan etti

    Avustralya-Sydney'deki silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 2'si polis 29 kişi yaralandı- Dünyadan ilk açıklamalar

    Sağlık sistemi alarm veriyor

    New York Times’tan ürkütücü ‘deprem’ analizi

    Filistin'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne tepki: İşgalcilere hiç kimse meşruiyet tanıyamaz!

    İsrail, ateşkesi her gün ihlal ediyor!

    ABD-Brown Üniversitesinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Trump: Şüpheli gözaltında

    Guterres, Sudan'daki saldırıyı şiddetle kınadı

    Hindistan'daki hava kirliliği "şiddetli" seviyeye ulaştı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    IŞİD devrede - Yine aynı oyun sahnede
    Genel

    Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gazzeliler: Prefabrik ev gönderin
    Genel

    İstismar iddiaları örtbas edilemez!
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.