ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Gerçek demokrasiyi sahiplenmek

Hüseyin GÜLTEKİN
15 Aralık 2025, Pazartesi
Gerek Menderes, gerek Demirel doğrudan Kemalizm üzerinden siyaset yapmak yerine, halkın maddî ve manevî değerlerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak siyaset yaptılar.

Bir taraftan senelerce tek parti, tek adam rejiminin sebep olduğu yoksulluğu ortadan kaldırmak için hızla gerek sanayi alanında, gerek tarım alanında tarihe geçecek dev hamlelerle, yatırımlarla unutulmaz eserleri milletin hizmetine sundular.

Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Geçmişte gerek merhum Menderes, gerek merhum Demirel hangi taktiklerle, hangi metodlarla milletin teveccüh ve desteklerine mazhar olup iktidara gelerek unutulmaz eserlere imza atmışlarsa günümüzdeki Demokrat Partisi de o liderleri örnek alarak öyle bir yolu takip ederse başarılı olmamaları için hiçbir sebep yoktur.

Geçmişte o partilerin başarılarına mâni olmak için her türlü hile, yalan ve iftiraların ötesinde orduyu tahrik etmek suretiyle verdirdikleri muhtıralarla, yaptırdıkları askerî darbelerle kurdukları idam sehpalarında üç demokrasi şehidinin canlarına kasteden demokrasi katili zalim cellatlar bu güne kadar demokrasi sevdalılarını yollarından alıkoymadılar, davalarından vazgeçiremediler.

Zor ve meşakkatli olduğu kadar bir o kadar şanlı ve şerefli olan bir mirasa sahip olan bu günkü Demokrat Partisinin önünde geçmişteki engeller ve güçlükler kadar olmasa da günümüzde de hiç de kolay olmayan mâniler ve engeller var.

Dejenere edilmiş bir demokrasi; terazisi bozuk bir adalet, hak ve hukuk anlayışı; iktidarın elindeki bir sopaya dönüşmüş olan yargı sistemi; tek adama bağımlı hale getirilen hemen bütün kurum  ve kuruluşlar; ve bu çarpık tablonun sonucu olarak alabora olan canavarlaşan enflasyon ve  pahalılığı altında ezilen milyonlarca fakir ve yoksul aileler...

Nasıl ki millete hizmet yolunda o demokrasi sevdalıları her tehlikeyi göze alarak, önlerine konulan hiçbir engele takılmadan, canlarını mallarını feda ederek, çok ağır bedeller ödeyerek demokrasi bayrağını yere düşürmeden bu günkü Demokrat partiye tevdi ettiler. Onlar da inşallah mazilerine layık bir şekilde ümitsizliğe girmeden, bütün zorluklara, engellere aldırmadan, aşkla şevkle demokrasi bayrağını dalgalandıracaklardır inşallah. 

Bu günkü Demokrat parti de tıpkı merhum Menderes ve Demirel’in yaptıkları siyaset tarzını tercih edip yani öncelikle Kemalizm üzerinden değil; milletin öncelikle ihtiyaç duydukları değerler çerçevesinde çalışmalarda bulunsalar çok daha doğru ve isabetli olacaktır.      

Bilindiği gibi gerek merhum Menderes, gerek Demirel hiçbir ayırım yapmadan hangi inançta, hangi, fikir ve düşüncede olursa olsun bütün insanlara eşit muamelede bulunmakla beraber, daha ziyade toplumun kahir ekseriyetini temsil eden muhafazakâr kesimle samimi yaklaşımlarda bulunuyorlardı. Bu meyanda her iki liderin Nur camiası ile de yakın ve samimi irtibatlarının olduğunu da biliyoruz.

Evet bu günkü demokratların hemen her konuda olduğu gibi bu mevzuda da siyaset alanında üstün başarılarıyla tanınan bu iki liderlerini örnek alsalar bir çok şeyin değiştiğini görecekler.          

Okunma Sayısı: 166
