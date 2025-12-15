Kutb-u irşad ve ahirzaman-2

İmam-ı Rabbanî’nin Kutb-u İrşad tespitlerini Risale-i Nur zaviyesinden değerlendirmeye devam edelim inşaallah.

3. “Karanlık âlem, onun gelişinin nuru ile aydınlanır.”1 İnsanlık zor ve karanlık dönemler geçirmeye başladığında Allah o karanlık âlemi Kutb-u İrşad’ın vesilesi ve ortaya çıkarılan Kur’ân’ın nurlarıyla aydınlığa çevirir. Maddî ve manevî zulmetleri izale edip âlemi nuruyla ziyalandıracak olan nur meydana çıkar! Böylece karanlıkta kalan akıl, kalb, ruh ve vicdanlar o nur ile nurlanır ve aydınlanır. İmam-ı Ali Radıyallahü Anhın “Nur kandili, gizliden gizliye yanıp yayılır. Sirâcü’s-Sürc (Kandiller Kandili), gizliden gizliye yanıp aydınlanır” fıkrası kutb-u irşadın nuru ile zulmetlerin nurlandığını ifade eder.

4. ”Onun irşad ve hidayet nuru bütün âlemi kuşatır.”2 Dünya haksızlık ve zulümlerle dolduğu bir zamanda Kutb-u İrşad vazifesini deruhte eden zatlar eserleriyle evvela ehl-i imanın imanını taklitten tahkike çıkarır. Sonra avamın da imanını muhafaza ederek fevc fevc hidayet nurları bütün dünyaya neşredilir. Gelen cümleler bu manayı açığa çıkarıyor: “Evet, Risale-i Nur’daki hakáik-i Kur’âniye öyle bir kuvvettir ki: Bu kudret karşısında, küfr-ü mutlakın ve dinsizliğin temelleri târumâr olacak, inhidam çukurlarına yuvarlanarak geberecektir. Bâkî kalanlar, iman ve Kur’ân nuruyla felah ve necat bulacaklardır.”3

5. ”Arş’ın tepesinden dünyanın ortasına kadar her kime doğru yol, hidayet, iman ve marifet gelse, onun vasıtasıyla gelir, ondan istifade eder.”4 Asr-ı âhirzamanda vazifeli olan Kutb-u İrşad’ın ilmi, eserleriyle herkese ulaşır. Bu noktada teknoloji ve mehâsin-i medeniyet harikaları çok kuvvetli vesile olur. Doğru İslâmiyet ve İslâmiyete ait doğruluk onun eserleriyle öğrenilir ve yaşanır. Bütün insanlık onun vasıtasıyla gelen hidayet nurlarından istifade eder.

6. ”Onun aracılığı olmadan hiç kimse bu nimete ve şansa ulaşamaz.” Ahirzamanda vazifeli Kutb-u İrşad’ın eserlerinden cemiyetin ve insanlığın tamamı feyz alır. Çünkü o eserler umuma eşmel bir mahiyettedir. Mirac-ı Kur’ânî yolunu irâe eder. Meselâ “Risale-i Nur’un dairesine yakın bulunanlar içine girmezse, tehlike ihtimali kavîdir.”5 cümlesi bu noktaya işaret ediyor diyebiliriz.

7. ”Onun hidayet nuru okyanus gibi bütün âlemi kuşatmıştır. Ve bu deniz donmuş gibi hiç hareket etmez.”6 Risale-i Nur ilm-i ledün menbaıdır. Sözleri lü’lü’-misâldir. Risale-i Nur’daki hidayet nurları olan hakikatler Kur’ân’dan mülhemdir. Madem Risale-i Nur’un mehazı Kur’ân’dır, öyleyse “Kâinat mescid-i kebirinde Kur’ân kâinatı okuyor, onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Hidayetiyle amel edelim. Ve onu vird-i zeban edelim. Evet, söz odur ve ona derler. Hak olup Haktan gelip hak diyen ve hakikati gösteren ve nuranî hikmeti neşreden odur.”7 Bediüzzaman’ın davası uğruna zerre kadar taviz vermeyişi ve dehşetli kumandanlara karşı baş ve boyun eğmeyişi “Bu deniz donmuş gibi hiç hareket etmez” manasını derhatır ettirir. Aynı zamanda Kur’ândan tereşşuh eden sözlerinin zulümler karşısındaki salabetine işaret ediyor olmalıdır.

