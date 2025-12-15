Neşriyat hizmetlerimizde yeni projeler

Gazetemizde son dönemde yayınlanan tevhid ve ilim eksenli çalışmalar, okuyucularımızdan anlamlı ve teşvik edici geri dönüşler almamıza vesile oldu.

Bu yayınlar, daha önce büyük ilgi gören İlim-Teknik Serisi benzeri, sürekliliği olan yeni bir yayın dizisinin başlatılması yönünde güçlü bir beklenti doğurdu. Bilindiği gibi; hücreden yıldızlara, atomdan sinir sistemine kadar pek çok konuda, sahasında isim yapmış, ihtisas sahibi kişiler tarafından kaleme alınan eserler o gün için büyük bir hizmet görmüştü. İlimlerin diliyle tevhidi anlatan bu eserler kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Bu vesileyle, neşriyat hizmetlerimize katkı sunmak isteyen bütün ilim ve fikir ehline çağrımızı yeniliyoruz. Gazetemizin fikrî çizgisine katkı sağlayacak, iman, tefekkür ve ilmî perspektifi bir araya getiren her türlü çalışmayı memnuniyetle değerlendirmeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.

*

Takvimlerimiz yıl boyu sizinle

Neşriyat faaliyetlerimizin önemli bir ayağını oluşturan Yeni Asya ve Bediüzzaman Takvimleri, yıllardır yalnızca zamanı gösteren bir araç olmanın ötesinde, bir yıl boyunca her gün okuyucusuna yeni bir pencere açan, sürekli bir eğitim zemini olarak hizmet vermektedir.

Bu anlayışla yürütülen bir diğer çalışmamız ise, cezaevlerine yönelik Yeni Asya Takvimi ulaştırılması projesidir. Takvimlerin taşıdığı manevî mesajlar, tarihî bilgiler, veciz ifadeler ve düşündürücü notlar; özellikle kapalı mekânlarda zamanını anlamlı kılmak isteyen kişiler için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.

2026 yılı için hazırlanan Yeni Asya ve Bediüzzaman takvimleri, estetik tasarımı, dayanıklı baskı kalitesi ve zengin içeriğiyle okuyucularımıza sunuldu.

Yeni Asya takvimimiz;

- 2 bölge ve 76 vilayeti kapsayan renkli,

- 365 gün için ayrı ayrı hazırlanmış sayfalar,

- Ev ve iş yerlerine uygun şık tasarım,

- Manevî muhteva, veciz sözler ve bilgilendirici notlarla okuyucularına yıl boyunca rehberlik etmeyi hedeflemektedir.

- Ayrıca 25×35 cm ölçülerinde 4 farklı karton takvim seçeneği ve tam renkli 365 sayfalık blok takvim alternatifi ile farklı ihtiyaçlara hitap etmektedir. Uzun ömürlü ve kullanışlı yapısıyla Yeni Asya Takvimi, hem kendimiz için, hem de anlamlı bir hediye olarak tercih edilebilir.

Nereden Temin Edilebilir?

Yeni Asya Takvimi ve Bediüzzaman 2026’ya;

👉 Tüm Yeni Asya kitap bürolarından,

👉 Temsilciliklerimizden,

👉 E-kitap ve online satış platformumuz üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

👉 https://www.yeniasyakitap.com /yeni-asya-takvimi

*

Halep notları başlıyor

Daha önce kısaca duyurduğumuz Halep gezisi notları yarın başlıyor. İlâhiyatçı-yazar İbrahim Ersoylu ile gazetemiz editörü ve foto muhabiri Erhan Akkaya Suriye’nin Halep şehrine Yurtdışı Hizmetler Birimimizin (YUHİB) organizesiyle iki günlük bir ziyaret gerçekleştirmiş, resmî kurumlar ve kanaat önderleriyle görüşerek dinî ve kültürel hizmetleri yerinde gözlemişti.

*

Neşriyat hizmetlerimizi daha ileriye taşıyacak her türlü katkıyı kıymetli görüyor; okuyucularımızla birlikte, ilme ve hakikate hizmet eden bu yolculuğu sürdürmeyi temenni ediyoruz.

Hepinize hayırlı haftalar diliyoruz.