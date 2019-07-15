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15 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

10 adımda çocukla seyahat

15 Temmuz 2019, Pazartesi
Çocukla seyahat hemen her anne-babanın hazırlık aşamasından yolculuğa kadar stres seviyesinin yükseldiği bir durum.

Çocuklar için de durum farklı değil, mekân değişikliği, farklı bir yatakta uyuma, evinden farklı bir ortama uyum sağlama süreci ve hatta hava değişikliği dolayısıyla yaşanabilecek sorunlar sebebiyle çocuklar huzursuzluk yaşayabiliyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nilgün Sarp, çocuklu yolculukları sorunsuz atlatmanın on püf noktasını paylaştı.

* Araba ile yolculuk yaparken oto koltuğunu ters yerleştirerek çocuğunuzun güvende hissetmesini sağlayın. Yaşça büyük çocuklarınızı ise arka koltuğa oturtun ve emniyet kemerini bağlayın.

* Küçük çocukların kaybolma ihtimaline karşı koluna numaranızı ve bilgilerinizi ihtiva edecek bir bileklik takın.

* Gideceğiniz yerin iklimine ve şartlarına uygun giyeceklerin yanı sıra çocukların metabolizmalarını güçlü tutmasını sağlayacak besinleri yanınıza alın. 

* Çocuğunuzun hasta olma ihtimaline karşı yanınıza ateş düşürücü, vitamin almanız faydalı olacaktır.

* Çocuğunuzu güneşten ya da soğuk rüzgârların etkisinden korumak için koruyucu kremlerin yanı sıra gideceğiniz yerdeki böcek ve sinek ısırıkları ihtimaline karşı, çeşitli tabiî ve hipoalerjenik sinek ve böcek savarları yanınıza almayı unutmayın.

* Hem toplu taşıma araçlarında hem de şahsî araçlarda her ne kadar tablet, telefon yolculuğu kurtaracak araçlar gibi düşünülse de çocuğunuzda mide bulanmasına sebep olacağını unutmayın.

* Uçak yolculuklarında yaşanan basınç değişiklikleri dolayısıyla çocuğunuzun kulaklarının ağrımaması için küçük çocuklara sakız vermek, bebeklere ise biberon ya da emzik vermek yolculuğu kolay hale getireceğini unutmayın.

* Tuvalet ihtiyacı için yanınızda bolca yedek bez, alt değiştirme örtüsü ve susuz temizlik sağlayan alkolsüz el jelleri bulundurabilirsiniz.

* Eğer tren ya da uçaktaysanız ayağa kalkmanıza müsaade edilen zamanlarda çocuğunuzla beraber ufak yürüyüşler yapmak, hatta tuvalete gidip gelmek bile çocuğunuzu rahatlatacak ve kan dolaşımını hızlandıracaktır.

* Çocuğunuzun sıkılmasını önlemek için renkli boya kalemleri ve boyama kitaplarını yanınıza almak ya da sevdiği oyuncakları yanına almasına izin vermek yolculuğunuzu kolaylaştıracaktır.

Etiketler: çocuk eğitimi
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