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8 OCAK 2021 CUMA - YIL: 51

14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

08 Ocak 2021, Cuma 13:05
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan düzenlemeyle 4'ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını ve bu ilaçlardan 9'unun yerli üretim olduğunu bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, 30 Aralık 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren SUT'a ilişkin yeni düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde yer aldığını belirtti.

Geri ödeme listesinde 8 bin 920 ilaç bulunduğunu bildiren Selçuk, bunların 375'inin yurt dışından temin edildiğini, 8 bin 545'inin de Türkiye'de ruhsatlı olduğunu kaydetti.

Eklenen 14 yeni ilacın mevcut durumda yalnızca 8'inin eş değerinin bulunduğunu bildiren Bakan Selçuk, bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğduğunu belirtti.

"Fetal Cerrahi ile Spina Bifida Onarımı geri ödeme kapsamına aldık"

Bakan Selçuk, hamileliğin ilk ayında anne karnındaki bebeklerde oluşan ve halk arasında "Ayrık Omurga" hastalığı olarak bilinen, spina bifida tanılı bebeklere anne karnında müdahale edilerek bu hasarın giderilmesi amacıyla "Fetal Cerrahi ile Spina Bifida Onarımı" işleminin de SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi.

Spina Bifida'nın,Türkiye'de doğan bebeklerde yılda binde 3-4 oranında görüldüğüne dikkati çeken Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Fetal Cerrahi ile Spina Bifida Onarımı işlemi ile, özürlü çocuk sayısı ve özürlülük derecesinin azalması, beyincik sarkması/beyincik fıtığı veya chiari malformasyonun gerilemesi ile ameliyat ihtiyacının ortadan kalkması, doğumdan sonra yapılacak omurgaya, iskelet sisteminde gelişen diğer sorunlara yönelik ortopedik ameliyatlar ile özellikle mesaneye yönelik ameliyatların azalması, tekrarlayan şant operasyonları ile şant enfeksiyonlarının önlenmesi, doğumdan sonraki fizik tedaviye yönelik giderlerin azalmasını bekliyoruz."

Vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, ilaçların hastalara şifa olmasını temenni edip vatandaşlara sağlıklı bir ömür diledi.

İlaçlar

Geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 4'ü kanser ilacından 2'si yurt dışından tedarik edilmekte olan ürotelyal kanser tedavisinde kullanılan ilaç, 2'si de akciğer kanserinin son evresinde kullanılan yenilikçi hedefe yönelik tedavi edici ilaç özelliği taşıyor.

Vitiligo tedavisinde kullanılan 1 ilaç ise yurt dışından tedarik edilmekteyken Türkiye'de imal edilmek suretiyle ödemeye alınmakta. Diğerleri ise hipertansiyon tedavisinde kullanılan 5 ilaç, öksürük tedavisinde kullanılan 2 ilaç, soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan 1 ilaç ve radyoterapi alan kadınlarda kullanılan 1 ilaçtan oluşmakta.

AA

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