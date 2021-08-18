15 yaş üstüne aşı hakkı

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Koronavirüs aşısı hakkı tanınan 15 yaş ve üzeri gençlerin, gittikleri sağlık kuruluşlarında randevularının iptal edildiğini öğrenmesinin ardından yeni bir düzenlemeye gidileceğini, 15 yaş üstüne aşı hakkının tekrar gündeme geleceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül’de açılması planlanan okulların yüz yüze eğitime devam edebilmesi için 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocukların yanı sıra 15 yaş üstüne de aşı hakkı tanındığını açıkladı. Ancak aşı randevusu alıp hastaneye giden gençlere, “Randevunuz iptal oldu. Yeniden almaya çalışın” denildi. Yeniden randevu almaya çalışanların ise sistemde aşı hakkı olmadığı belirlendi. Hürriyet’in haberine göre, bakanlık yetkilileri, bu konuda sistemde yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. 15 yaş üstü gençlerin aşı haklarının önümüzdeki günlerde yeniden gündeme geleceği belirtiliyor.

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