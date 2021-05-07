'2. dozu olan daha hafif geçiriyor'

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Covid-19 aşılarının vak’a sayılarında ve hastalığı geçirenler üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Cinel, 2. doz aşıdan sonra yoğun bakım tedavisine ihtiyaç oranının düştüğünü belirtti. Cinel, “2. doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz. Burası açık ve net. Veya iki doz aşı olanların servislerde hastalansalar bile hastalığı daha hafif geçirdiklerine şahit oluyoruz” dedi. Cinel, “Aşılama olmasaydı bu pik dönemi tolere edilemez boyutlara ulaşacaktı” diyerek şunları kaydetti: “Bu aşılama hastalığı geçirmenize engel olabilir veya geçiriyorsanız da daha hafif geçirmenize neden oluyor. Ağır hasta olsanız bile daha hafif geçirmenize, organ fonksiyonlarınızın korunmasına yol açabiliyor.”

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