23 bin çocuk sokaklarda çalıştırılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 12 Haziran 2017’de, Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü nedeniyle başlatılan çalışmalar kapsamında 30 Aralık 2020 tarihine kadar 23 bin 4 çocuğun sokakta çalıştırıldığı belirlerken 580 çocuk da ailesinin yanından alındı.

Yalnızca 2020 yılında yapılan denetimler, Koronavirüs salgınına rağmen 4 bin 488 çocuğun sokakta çalıştırıldığını açığa çıkardı. Haziran 2017-Aralık 2020 dönemleri arasında çocuğunu sokakta çalıştırdığı belirlenen 967 aile hakkında adli işlem başlatıldı. Bakanlığın verilerine göre, sokakta çalıştırılırken yakalanan 5 bin 656 çocuk hakkında eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbiri alındı. BirGün’ün haberine göre, Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelen Suriyeli çocuklar da mobil ekiplerce 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen denetimlere takıldı. Ailesinin ekonomik durumu nedeniyle sokakta çalışan ya da zorla çalıştırılan bin 808 çocuğa, “müdahale” edildiği belirtildi.

319 çocuk işçi, iş cinayetlerinde öldü

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenlik Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre, ülkede 2013-2019 yılları arasında toplam 319 çocuk işçi, iş cinayetlerinde öldü. İSİG, resmi olmayan rakamlara göre, ülkede 2 milyonun üzerinde çocuk işçinin olduğunu açıkladı.