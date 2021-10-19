33 ilde iki doz aşı olanların oranı yüzde 75'i aştı

Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş üstü nüfusun yüzde 75'inden fazlasına en az iki doz aşı yapılan illerin sayısı 33'e ulaştı. 7 ilde ise bu oran yüzde 80'in üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesindeki verilerden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde 18 yaş üstü nüfusta, en az çift doz aşı olma oranlarını artırarak, düşük riskli (mavi renk) kategoride yer alan illerin sayısı her geçen gün artıyor.

Bakanlığın 20 Eylül 2021 tarihli verilerinde 7 il iki doz aşılamada yüzde 75'i geçerken, dün itibarıyla bu sayı 33'e ulaştı.

İki doz aşılama oranlarında ilk sıraları alan Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir ve Osmaniye'de oran yüzde 80'in üzerine çıktı. Edirne, Balıkesir ve Burdur'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 79'undan fazlası, Zonguldak, İzmir, Bartın, Giresun ve Aydın da yüzde 78'den fazlası aşılandı.

İki doz aşılanma oranlarının yüzde 75-78 aralığında olduğu iller ise Manisa, Artvin, Sinop, Bilecik, Tekirdağ, Çorum, Uşak, Isparta, Ankara, Mersin, Kastamonu, Samsun, Çankırı, Ardahan, Bolu, Antalya ve Tokat oldu.

68 il, 18 yaş üstü nüfusunun yarısından fazlasını aşıladı

Türkiye genelinde 18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşılanma oranı yüzde 65-75 aralığında olan il sayısının da 35'e çıktığı görüldü. Bu kapsamda, toplam 68 ilde, 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası aşılandı.

Son bir ayda aşılanma oranlarını en çok artıran iller

Aşılanma oranlarının en az olduğu 5 il, Şanlıurfa (yüzde 50,5), Diyarbakır (yüzde 55,1), Batman (yüzde 55,1), Muş (55,6), Siirt (yüzde 56,4) olarak kayıtlara geçti.

Buna karşılık, 20 Eylül'e kıyasla yaklaşık bir aylık sürede, aşılanma oranlarının en çok arttığı yerler de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki iller oldu.

Verilere göre, 20 Eylül'de yüzde 53 olan aşılanma oranını bir ayda yüzde 68'e çıkaran Hakkari, yüzde 28,3 oranındaki artışla Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. Bunu son bir ayda aşılanma oranını yüzde 26,7 artıran Şırnak, yüzde 24,7 artıran Mardin, yüzde 22,5 artıran Bitlis ile yüzde 22,3 artıran Şanlıurfa izledi.