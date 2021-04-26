65-72 yaş arası doktorlar yeniden atanacak

Sağlık Bakanlığı, 65-72 yaş arasında olup daha önce bakanlık veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamına yönelik yapılacak yerleştirme işlemleri için başvuru ilânı yayınladı.

Resmî Gazete’de yer alan ilâna göre, 27 Nisan Salı günü başlayacak başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Başvuru değerlendirme sonuçları PBS üzerinden 17 Mayıs Pazartesi günü ilân edilecek. AA

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