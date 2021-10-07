9 milyon kişi ikinci dozu yaptırmadı

Uzmanlar korona virüsünün delta varyantı etkisine dikkat çekip, aşılamanın daha da önem kazanması gerektiğini vurgularken, Sağlık Bakanlığı verilerine göre son bir ayda birinci doz korona virüsü aşısını yaptıranların sayısı günlük ortalama 142 binde kaldı. Bu rakam ikinci doz aşıda ise günde ortalama 227 bin seviyelerinde seyretti.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre 5 Ekim itibariyle 1. doz korona aşısı yapılan kişi sayısı 54 milyon 214 bin 776 ve bu oran yüzde 87,34’e denk düşüyor. Aynı tarih itibariyle 2. doz aşılama oranı ise yüzde 73,23 olarak açıklanırken toplam kişi sayısı 45 milyon 454 bin 130 kişiye denk düşüyor. Yani, ilk doz aşısını olup ikinci doz aşısını olmayan 9 milyona yakın kişi bulunuyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten’e göre bakanlığın aşılama oranlarına ilişkin verileri gerçeği yansıtmıyor. 1. doz aşılamadaki yüzde 87,34 ile 2. doz aşılamadaki yüzde 73,23 oranının gerçek olmadığını belirtti.

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