Adım adım ilaç krizine giriyoruz

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye’nin adım adım ilaç krizine girdiğini öne sürdü.

Mesleği eczacılık olan Burhanettin Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik kriz ve artan döviz kurları nedeniyle eczane raflarında birçok ilacın bulunmadığını belirtti.

Bulut, açıklamasında şunları kaydetti: “Sağlık Bakanlığı Fiyat Değerlendirme Komisyonu, ilaç kurunu yılda bir kez şubat ayında belirliyor. Mevcut durumda ilaçların fiyatlandırmasında kullanılan avro kuru 6,2925 TL. Ancak bugün güncel kur, 17,76 TL. İlaç döviz kuru ile reel kur arasında derin bir makas var. İlaç firmaları, ürettiği ve ithal ettiği ilaçları ya hiç getirmiyor ya da çok az getiriyor. İlaç krizi her yıl yaşanmasına rağmen Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin kalıcı bir çözüm getiremedi. Eczane eczane gezen hasta ve hasta yakınları ilaç bulamıyor ve mağdur oluyorlar. İlaç-döviz kuru yıl içinde 3-4 kez güncellenerek ilaç yokluğunun önüne geçilebilir.

Ankara - anka