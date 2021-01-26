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26 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Ağır hasta sayısı 2 binin altına indi

26 Ocak 2021, Salı 14:37
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 1 Aralık 2020'de uygulanmaya başlanan sıkı tedbirlerin ardından vaka sayısının hızla düşmesiyle ağır hasta sayısı yaklaşık 3 ay sonra ilk kez 23 Ocak'ta 2 binin altına indi.

Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan "Genel Koronavirüs Tablosu"na göre, 1 Eylül 2020'de 991 olan ağır hasta sayısı, 2 Eylül'de 1017'ye yükselerek binli rakamlara çıktı.

Eylülün sonunda 1516 olan ağır hasta sayısı 31 Ekim 2020'de ilk kez 2 bini aşarak 2 bin 75 olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği kasım ayında ağır hasta sayısı da hızla yükselerek 10 Kasım'da 3 bin 1, 21 Kasım'da 4 bin 121, 29 Kasım'da 5 bin 11 oldu.

Tedbirler etkisini gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kasım 2020'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından salgınla mücadelede 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak tedbirleri açıkladı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını da içeren tedbirler uygulamaya geçirildi.

En yüksek ağır hasta sayısının 15 Aralık 2020'de 5 bin 988 olarak gerçekleşmesinin ardından, tedbirlerin etkisiyle bu rakam her geçen gün azalmaya başladı.

Ağır hasta sayısı 23 Aralık'ta 5 binin altına inerken, 31 Aralık'ta da 3 bin 918 ile 4 binin altına düştü.

Ocak ayı boyunca vaka ve hasta sayılarında önemli düşüşler yaşandı. 9 Ocak'ta 3 binin altına inen ağır hasta sayısı, yaklaşık 3 ay sonra ilk kez 23 Ocak'ta 2 binin altına düşerek 1962 oldu. Bu sayı, 24 Ocak'ta 1905, 25 Ocak'ta 1808 olarak kayıtlara geçti.

Aşılama sürecinde tedbirlere uyulması önem taşıyor

Bilim insanları, 14 Ocak'ta ülke genelinde uygulanmaya başlanan Kovid-19 aşısının rehavete neden olmaması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulmaya devam edilmesi uyarısında bulunuyor.

"Ağır hasta sayısında düşüş, vaka ve hasta sayısındaki düşüş kadar hızlı olamıyor"

Gazi Üniversitesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaptığı açıklamada, uygulamaya geçirilen tedbir ve kısıtlamalarla birlikte Türkiye'de ağır hasta sayısının düşüş seyrine girdiğine işaret etti.

Hastalık seyrindeki azalmanın kademeli gerçekleştiğini anlatan İlhan, şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere önce vaka ve hasta, ardından ağır hasta düşüşü oluyor. Ağır hasta sayısı düşüşü, maalesef vaka ve hasta sayısındaki düşüş kadar hızlı olamıyor. Zira bugün ağır hasta olanlar, bugün tanı alanlar değil, 3 ila 10 günden 2 ay öncesine kadar tanı alanlardan oluşuyor. Bu nedenle ağır hastalardan daha yavaş olarak da vefat sayımız azalıyor. Zira ağır hastalar dün itibarıyla 1808 iken vefat sayısı hala 100'ün üzerinde."

Prof. Dr. İlhan, yeni vaka, ağır hasta, vefat sayılarının tedbirlere tam uyum ve toplumsal bağışıklama ile istenilen düzeye inebileceğini vurgulayarak, başarının aynı zamanda küresel iş birliğiyle çözümlenebileceğini söyledi.

Bir ülkede hastalık seyrinin düşmesinin salgının bitmesi için yeterli olmadığının altını çizen İlhan, tüm ülkelerde tedbirlere uyum gösterilmesi ve aşılamanın gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

AA

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