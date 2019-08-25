Aile yara aldı, şiddet tırmandı

AİLE İÇİ ŞİDDET VE KADIN CİNAYETLERİ, AHLÂKî DEĞERLERİMİZİ, AİLEYİ VE SOSYAL DOKUMUZU TAHRİP ÇALIŞMALARININ BİR NETİCESİ.

HEPİMİZ SUÇLUYUZ

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, Emine Bulut cinayeti için konuştu: “Bu vahşeti gerçekleştiren kişi kadar, hepimiz suçluyuz. Şiddetin bu denli özendirildiği günümüzde bu yaşananlar sürpriz değil.”

TOPLUMUN TÜMÜNE ÇAĞRI

“Toplumun tamamını ilgilendiren bu konuda, herkesi çözümün bir parçası olmaya ve sevgi, şefkat, merhamet, diğergâmlık gibi değerlerin yeniden yükseldiği bir toplum için çalışmaya dâvet ediyoruz.”

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Hepimiz suçluyuz

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, eski eşi tarafından katledilen Emine Bulut hakkındaki açıklamasında, “Bu vahşeti gerçekleştiren kişi kadar, hepimizin suçlu olduğunu ifade etmek istiyoruz” dedi.

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, eski eşi tarafından canice katledilen Emine Bulut hakkında açıklamalarda bulundu. Ay, “Kadına şiddetin son 7 yılda yüzde 1400, kadın cinayetlerinin son 10 yılda yüzde 300 arttığı bir ortamda, Emine Bulut’un katilinin sadece, canice bir cinayet işleyen eski eşi olmadığını düşünüyoruz” denilen açıklamasında, “Bugün Türkiye’de sıradan bir gün... Bugün yine bir kadın, Emine Bulut, katledildi. Bugün bir kadın çocuğunun gözleri önünde, hem de boğazı kesilerek öldürüldü... Bir annenin hayatına, bir evlâdın çocukluğuna bugün son verildi. Acımız da, üzüntümüz de öfkemiz de büyük, çok büyük! Biz Temiz Toplum Derneği olarak herşeyden önce gerçek bir adalet talep ediyoruz. Ancak bu meselenin sadece adlî bir vak’a olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin de altını kalın çizgilerle çizmek istiyoruz. Giderek büyüyen kadın cinayetlerinin bu son halkasından sonra, artık sonuçları değil sebepleri konuşmanın, bu konuda ciddî ve işe yarar adımlar atmanın zamanının çoktan geçtiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

AİLE MEFHUMU SALDIRI ALTINDA

Kadına şiddetin son 7 yılda yüzde 1400, kadın cinayetlerinin son 10 yılda yüzde 300 arttığı bir ortama dikkat çekilerek, “Biz Temiz Toplum Derneği olarak, bu vahşeti gerçekleştiren kişi kadar, hepimizin suçlu olduğunu ifade etmek istiyoruz. Şiddetin bu denli özendirildiği, dizilere reyting, filmlere gişe, gazetelere tiraj olduğu günümüzde bu yaşananları, üzülerek ifade edelim ki, sürpriz olarak göremiyoruz. Aile mefhumunun bu denli saldırıya uğradığı zamanlarda, bu sonucu şaşırtıcı bulamıyoruz. Sosyal dokumuzun her geçen gün tahrip edildiği, ahlâkî değerlerimizin hiçe sayıldığı, maneviyatımızın taarruz altında olduğu ülkemizde sadece olayları acı içerisinde seyredebiliyoruz. Üzülerek ifade ediyoruz ki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da, bu konulara yaklaşımı ve bakış açısıyla adeta yangına körükle gittiğini, ateşe odun taşıyan bir yaklaşımla çözümün değil sorununun bir parçası olduğunu düşünüyoruz.” denildi.

TAVSİYELER

Temiz Toplum Derneği konuyla ilgili çözüm tavsiyelerini de kamuoyuyla paylaştı.

İşte o tavsiyeler:

- Öncelikle sorunun çözümünü, uzaklarda değil kendi köklerimizde aranmalı.

- İstanbul Sözleşmesi ve türevi, aile yapımıza dinamit koyan her türlü sözleşme ve politika derhal sonlandırılmalı.

- Aile içi şiddete sebep olabilecek ekonomik, sosyal, kültürel etkenler devlet ve sivil toplum işbirliği ile ortadan kaldırılmalı.

- Cezaevleri gerçekten ıslah vazifesi görecek alanlara dönüştürülmeli.

- Gerek medya, gerekse sosyal medyada şiddeti öven ve özendiren muhtevalar çok daha titiz bir şekilde denetlenmeli.

- Eğitim sistemimiz, şefkat ve merhamet temelinde yeniden gözden geçirilmeli.

- Toplumumuzun tamamını ilgilendiren bu konuda, herkesi çözümün bir parçası olmaya ve sevgi, şefkat, merhamet, diğergamlık gibi değerlerin yeniden yükseldiği bir toplum için çalışmaya dâvet.

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA

ulkery.caba@yeniasya.com.tr