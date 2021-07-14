Alkol kanseri tetikliyor

Karaciğer, kolon, rektum, orofarenks, meme, gırtlak ve yemek borusu kanserleri dahil olmak üzere çeşitli kanserlere sebep olabilen alkol tüketiminin, geçen yıl dünya çapında 740 binden fazla kanser vak’asına yol açtığı tahmin ediliyor. Araştırmacılar, düşük düzeyde alkol kullanımının bile kanser riski taşıyabileceğini söyledi.

The Guardian’ın haberine göre, alkolün kansere sebep olabileceğine dair kamuoyu farkındalığı oldukça düşük. 2018’de İngiltere’de yapılan bir ankette, 10 kişiden yalnızca biri alkolün kansere sebep olabileceğinin farkında. 2020’de dünya çapında tahmini 741 bin 300 kanser vak’asının alkolden kaynaklandığını ortaya koyan araştırmacılar, kamuoyunun bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizerek, alkol etiketlerinin kanser uyarısı içermesi gerektiğini, alkole daha yüksek vergiler getirilebileceğini ve pazarlamasının azaltılabileceğini öne sürdü. Fransa’daki Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’ndan Harriet Rumgay “Alkolün kanser üzerindeki etkisi genellikle bilinmez veya gözden kaçırılır, bu nedenle alkol ve kanser arasındaki bağlantı hakkında daha fazla kamu bilincine ihtiyacımız var” dedi.

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