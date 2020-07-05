'Anadolu’ya gidenlere test yapılsın'

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs vak’alarındaki azalışın durmasında ‘süper bulaştırıcılar’ın rol oynadığının altını çizdi.

T24’deki habere göre Prof. Dr. Ceyhan, Anadolu’da özellikle vak’a artışına sebep olan önemli faktörlerden bahseden Ceylan, Koronavirüs’ün yoğun görüldüğü illerden daha düşük bölgelere gidenler olduğunu belirtti. Ceyhan, “Bu illerden o illere giden kişilere gitmeden önceki hafta içinde bir test yapılabilir ve negatifse gitmelerine izin verilebilir. Bir de 65 yaş ve üzerini mümkün olduğu kadar korumak lâzım; ama onları kısıtlayarak değil. Güvenli alanlar tesbit edilmeli. Bunu bazen yanlış anlıyorlar, ‘oraya gidebilir, buraya gidemez’ değil. Bakın ‘bu semtte şu parklar, şu sahil alanları sizin için güvenli’ dersiniz. Bu insanlar tedbirlere uyuyorlar; uymayan, onlara yaklaşan gençler” şeklinde konuştu.