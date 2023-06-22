Antidepresan kullanımı arttı

Sağlık Bakanlığı’nın 2021 yılında yayımladığı ‘Sağlık İstatistikleri Yıllığı’na göre Türkiye’de antidepresan kullanımı 2010’da yüzde 33 iken, 2021’de yüzde 63.46 arttı ve yüzde 53’e ulaştı.

Pandemi ile birlikte psikiyatri kliniklerine başvuru ve antidepresan kullanımı da çoğaldı. Hiwell Online Terapi Platformu Kurucusu Ali Ozan Özçiçek, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 2019 yılında 49 milyon 857 bin kutu antidepresan satışı gerçekleşirken bu rakam, 2020’de 54 milyon 625 bine, 2021’de ise 59 milyon 641 bin kutuya yükseldi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkemizde 2018-2020 yıllarını kapsayan son yıllarda 61 milyon kişi sinir sistemi ilacı, 12.3 milyon kişi de antidepresan ilaç aldı. Ipsos’un yaptığı bir araştırma ise Türkiye’de yaşayanların yüzde 61’inin akıl ve ruh sağlığının geçtiğimiz yıla göre daha kötüye gittiğini söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüs salgını öncesinde 1 milyardan fazla insanın ruhsal bozukluklar yaşadığını pandemi sonrasında ise bu sayının yüzde 25 oranında arttığını belirtiyor. Dolayısıyla da giderek artan bu talebe daha sağlıklı ve doğru bir şekilde karşılık vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

İstanbul - Seyhan Şentürk