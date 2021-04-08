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9 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Aşı bulaşmayı engellemiyor, maskeye devam

08 Nisan 2021, Perşembe 17:30
BioNTech aşısının da gelmesiyle aşılama çalışmaları hız kazandı.

Ancak uzmanlar aşı olanların “Bana bir şey olmaz” diye rahatlamaması gerektiğini söylüyor. Çinli Sinovac şirketinin aşısı CoronaVac’ın ardından, Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech aşısının da gelmesiyle aşı randevusu alanlara seçenek sunulmaya başlandı. Bu durum aşı yaptıracaklarda, tercih konusunda soru işaretlerine sebep oldu. T24’deki habere göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, her iki aşıda da koruyuculuk oranının yüzde 80’den fazla olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bilinmeli ki her ikisinin de etkinliği yüksek, yan etkileri de birbirine çok benzer. Sinovac’ın Türkiye’de yapılan çalışmasına göre yüzde 83, BioNTech’in yurtdışında yapılan çalışmasına göre yüzde 90’lar civarında etkinliği var. Ancak aşı olmak, bulaşı engellemiyor; kişi hasta olursa ağır hastalık geçirmesini engelliyor. Bu nedenle aşı olanlar eğer kalabalık bir yerden geliyorlarsa, şüpheli bir temas içinde bulundularsa lütfen mesafeye dikkat etsinler, maskelerini çıkarmasınlar. Aşı olunsa dahi virüsün bulaşması devam eder.”

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