Aşı için de IBAN isteyecekler mi?

İzmir Tabip Odası Üyesi Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs aşısı konusundaki farklı açıklamalarını değerlendirdi.

Demir, Bakan Koca’nın açıklamalarının “rüzgâr gülü gibi sürekli değiştiğini” söyleyerek, aşı konusunda Aralık 2020’den bu yana sekiz farklı açıklama yaptığına dikkat çekti. Demir, Türkiye’nin aşıları borçla alıp almadığının açıklanmasını isteyerek, bazı özel firmaların aşı getireceği iddialarına ilişkin “Aşı için vatandaşa IBAN numarası verecek misiniz?” diye sordu. Kılıç da Bakan Koca’nın çelişkili açıklamalarının salgın ile mücadeleye darbe indirdiğini vurgulayarak, Türkiye’de şu anda 200 milyon doz aşı olması gerektiğini söyledi. Kılıç, devletin sağlaması gereken aşı için “gerekli bütçenin” olup olmadığını açıklanmasını isteyerek, “Devletin aşı için ayırması gereken bütçede sorun mu var? Aşı nerede” sorusuna cevap istedi. Ankara - Anka

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