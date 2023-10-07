Aşılamadan doğan zararı devlet tazmin etmeli

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesinin düzenlediği “Gelecek Salgına Hazırlanmak: Covid 19 ve Çocukluk Dönemi Aşıları Üzerinden Aşı Zorunluluğunun Sorgulanması” başlıklı çalıştayda ele alındı.

Toplum sağlığının korunması gereklilik söz konusu ise aşının zorunlu tutulabileceğinin değerlendirmesinin yapıldığı çalıştay da, Sağlık Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Meliha Sermin Paksoy, sunduğu tebliğde zorunlu aşının hukuki açıdan neden hala sorgulandığına ve tartışıldığına açıklık getirdi. Doç. Dr. Paksoy, aşıların nadir de olsa öngörülen ama engellenemeyen yan etkiler gösterdiğine işaret ederek, “Bazı kişilerin aşılandığında zarar görebilmesi ihtimali bu tartışmaya neden oluyor. İdeal bir hukuk düzeninde buna ilişkin bilgilendirme yapılması, tedbirler alınması gerekiyor. Aşı, aslında bir tıbbi müdahaledir. Tıbbi müdahale ise anayasada ve birçok uluslararası metinde açıklandığı üzere kişinin ancak şahsi aydınlatılmış rızasıyla yapılabilir” diye konuştu.

Ankara - Erhan Akkaya