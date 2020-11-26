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Aşırı ekran kullanımına dikkat

26 Kasım 2020, Perşembe 23:59
Göz Hastalıkları Uzmanı Zeynep Aktaş, pandemide göz hastalığı şikÂyetlerinin arttığını belirterek dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Medicana International Ankara Hastanesi  Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Aktaş, pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde ekran karşısında geçirilen sürenin artması sebebiyle göz hastalıklarının arttığını belirterek, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Ülkemizde ve tüm dünyada Kovid-19 pandemisi sebebiyle insanların evde daha çok vakit geçirdiğini hatırlatan Aktaş, “Hayatımızda pek çok değişiklikler yaşadığımız yeni normallere alışmakta olduğumuz günlerde; bildiğimiz gibi evden çalışma faaliyetleri ve uzaktan eğitim süreci hayatımızda oldukça geniş yer kaplamış durumdadır. Bilindiği gibi bilgisayar karşısında oturarak geçirilen uzun saatler en çok kas iskelet sistemimizi etkilemektedir. Ancak bu durum göz sağlığımızı da yakından etkilemektedir.” diye konuştu.

Gözler dinlendirilmeli

Uzun dönem bilgisayar kullanımı dolayısıyla, gözlerde yorgunluk hissi, baş ağrısı, bulanık görme, gözlerde yanma, batma ve sulanma şikâyetleri ile göz kliniklerine başvuruların sayısının arttığını aktaran Aktaş, aşırı ekran kullanımının “kuru göz sendromu”nu tetikleyebildiğini ifade etti. Aktaş, “Bilgisayar karşısında uzun vakit geçirdiğimiz şu günlerde, çözüm olarak alınabilecek pratik önlemler şu şekilde sıralanabilir: Ekran karşısında 20- 45 dakika geçirilen zaman sonrasında; gözleri bir süre kapalı tutarak gözler dinlendirilmeli ve sık sık göz kapakları açılıp kapatılmalıdır. Bu durum çocuklarda çok daha önemli olup ideal şartlarda her bir saatlik bilgisayar kullanımı sonrasında, 10-15 dakika ara verilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu. Aktaş, bilgisayar ekranının göz hizasının yaklaşık 10–15 derece altına yerleştirmesini, bilgisayar ekranının üst sınırının da göz seviyesinin biraz altında olması gerektiğini söyledi. İstanbul - aa

Işık ve mesafe iyi ayarlanmalı

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Atilla Bayer, Kovid-19 salgını döneminde yüz yüze eğitime ara verilmesinin telefon, tablet ve bilgisayar kullanımını arttırdığına işaret ederek, şu tavsiyelerde bulundu: “Göz sağlığının korunması için telefon, tablet ve bilgisayar kullanımında ekrana 60 santimetreden daha yakın olmamaya özen gösterilmeli. Göz, yakın uyumdan kurtulup uzak uyuma geçmesi için mutlaka yarım saatte bir dinlendirilmeli. Balkon veya bahçeye çıkılmalı, ufuk çizgisine bakılmalı, aile olarak birlikte zaman geçirilmeli ve farklı aktiviteler yapılmalı” Kullanılan akıllı cihazın ışık seviyesinin de önemli olduğunun altını çizen Bayer, “Ekran aydınlatması optimum düzeyde olmalı, çok aydınlık olmamalı. Hem ışık hem mesafe iyi ayarlanmalı hem de tablet, telefon ve bilgisayar göz seviyesinde tutulmalı.” uyarısını yaptı. Ankara - aa

 

AA

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