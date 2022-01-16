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17 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

‘Aşırı kahve tüketimine dikkat’

16 Ocak 2022, Pazar 23:30
Kahvenin fazla tüketiminin beyin hasarına sebep olabileceği kaydedildi.

‘Eat This, Not That’ sitesinin ABD’li diyet uzmanlarına dayandırarak aktardığına göre kahvenin fazla tüketilmesi, beyin hasarına ve bilişsel bozulmaya sebep olabilir. Sputnik’deki habere göre uzmanlar, az miktarlarda kafeinin üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu, ancak aşırı kullanımının taban tabana zıt bir etkiye yol açabileceği ve bu içeceğin günde 6 fincandan fazlasının beynin küçülmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

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