Aşırı sıcaklarda gıda zehirlenmeleri artıyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, aşırı sıcak havalarda gıda zehirlenmesi vakalarında yaşanan artışa dikkat çekti.

Mikroorganizmaların gelişebildiği sıcaklığın 10 derece ile 65 derece arasında olduğunu belirten Toprak, et ürünlerini dolapta dahi olsa iki günden fazla tutmamak gerektiğini söyledi. Yemekleri tüketebileceğimiz porsiyonlarda yapmak, tekrar ısıtıp soğutma işlemlerinden kaçınmak, yemekleri oda sıcaklığında uzun süre bekletmemek ve mümkün olan en kısa sürede buzdolabına koymak gerektiğini vurgulayan Toprak, pirinç ve tavuk ürünlerinin gıda zehirlenmesine neden olabileceğini belirtti. Özellikle et ürünlerinin dolapta iki günden fazla tutulmaması gerektiğini belirten Toprak: “Sebze yemekleri 3-4 gün tutulabilir. Kıymayı 1, parça eti 2 gün dolapta tutmak gerekiyor” dedi.

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