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30 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

‘AVM değil, nefes almak istiyoruz’

29 Haziran 2020, Pazartesi 23:42
Söğütlüçeşme tren istasyonun içinde ticaret alanları olacak şekilde gara dönüştürülmesi planına karşı çıkan Kadıköy Dayanışma Ağı, “Nefes almak istiyoruz, AVM’ye değil” diyerek protesto düzenledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Mayıs 2019’da Söğütlüçeşme tren istasyonu ve çevresindeki yeşil alanları kapsayan, toplamda 65 bin 370 metrekarelik alan için yapılan imar planı değişikliğinin onaylanması, tren istasyonunu içinde ticaret alanları da olan gara çevrilmesinin önünü açtı. VOA’nın haberine göre, TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları), 193 milyon TL tutarındaki projenin yapımı için Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş’yi seçti. Yapılan sözleşmeye göre şirket, TCDD’ye 4 yıllık inşaat sürecinde aylık 32 bin 315 TL, proje tamamlandıktan sonra ise 25 yıllık işletme süreci için aylık 161 bin 574 TL kira ödeyecek. Söğütlüçeşme istasyonun içinde ticaret alanları olacak şekilde gara dönüştürülmesine karşı çıkan Kadıköy Dayanışma Ağı, istasyonun önünde protesto eylemi düzenledi. Bu kararı yalnız Kadıköy’e değil İstanbul’a da ihanet olarak değerlendiren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bakanlığa bu karardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylemde ‘‘Beton projeleri olmaz, yeşil alana proje olmaz’’ yazılı pankart açıldı. Göstericiler ellerinde ‘‘Nefes almak istiyoruz, AVM’ye değil depreme bütçe’’ dövizler taşıdı.

‘AVM’lerden bıktık’

Kadıköy Kent Konseyi Üyesi Sabiha Çarmıklı, ‘‘Biz AVM istemiyoruz, AVM’lerden bıktık. Yurtdışında bile AVM’ler şehir dışına yapılıyor. Şehrin içinde AVM mi olur? Biz AVM değil biz yeşil alan istiyoruz. Çocuklarımızın yaşlımızın insanımızın nefes alabileceği alanlar istiyoruz. Özgürlüğümüzü koklayacağımız alan istiyoruz. Bu ülkede her yer beton oldu. Yağmurlar selleri gördük. İnsanca yaşamak için neye ihtiyacımız var. Oksijene ihtiyacımız var. Geçmişte 12 Eylül’e direndik bugün de AVM’lere de direneceğiz’’ dedi.

Yeşil alan tahrip edilecek 

Haydarpaşa Garı varken 193 milyon liralık inşaatın israf olduğunu savunan orman mühendisi Gürol Buhar, bu projenin hem trafik oluşturacağını hem de yeşil alanı tahrip edeceğini söyledi. Buhar, ‘‘Buraya alış veriş merkezi yapılması demek buradaki yeşili katledecekler demek. Üstelik bu bölgenin trafiği belki de yüz misli artacak. Zaten yollar yetersiz, bir de üstüne buraya AVM yapıldığında içinden çıkılmaz bir hal olacak” dedi. İstanbul’un yüzde 2 ile en düşük yeşil alana sahip olan metropollerden biri olduğunu söyleyen Kadıköylüler, Söğütlüçeşme ve civarının yeşil kalmasını hatta eski Salı Pazarı alanının da parka çevrilmesini istiyor. Kadıköy Belediyesi, Pazartesi günü İstanbul Valiliği’nin projeyi ÇED raporundan muaf tutma kararını yargıya taşıyacak.

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