Bakan Varank yerli aşının ilk dozunu vurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı VLP aşısının ilk dozunu bugün Ankara'da vurulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan klinik denemelerinin Faz 1 aşamasına gönüllü olan Bakan Varank, ilk doz aşıyı bugün Ankara Onkoloji Hastanesi’nde olacak. Aşının ardından da çeşitli tetkiklerden geçirilecek olan Varank, geceyi hastanede geçirdikten sonra pazar günü taburcu edilecek. 21 gün sonra ikinci dozu olacak Türkiye'de uygulanmaya başlanan aşıların aksine VLP aşısı, subkutan enjeksiyonu yöntemiyle koldan kas içine değil, deri altına yapılacak. Varank, 21 gün sonra ikinci doz aşıyı alacak. Ankara Onkoloji Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi'nde Varank gibi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da gönüllü olarak aşılanacak.

Okunma Sayısı: 257

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.