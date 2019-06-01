Bakanlıktan bayram öncesi deterjan uyarısı

Ticaret Bakanlığınca, özellikle bayram temizliği döneminde kullanımı artan deterjan ürünlerine yönelik uyarıda bulunuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimleri yıl boyunca gerçekleştirilen deterjanların, özellikle bayram döneminde tüketimlerinde artış görülüyor. Yaşanabilecek kazaları önlemek, tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini korumak için deterjan ürünlerini satın alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor. Tüketiciler tarafından yoğunlukla tercih edilen deterjan, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi temizlik amaçlı ürünlerin yanlış kullanımları sonucunda özellikle farklı maddelerin birbirine karıştırılarak solunması ölümcül kazalara neden oluyor. Tüketicilerin temizlik ürünü satın alırken orijinal ambalajında bulunan ürünleri tercih etmeleri ve ürün üzerinde bulunan kullanma talimatı, zararlılık ve önlem ifadeleri ile sembollerin dikkate alınması sağlık ve güvenlikleri açısından büyük önem taşıyor. Tüketicilerin, etiketinde veya ambalajında üretici-ithalatçı bilgileri bulunmayan ürünleri satın almamaları gerekiyor. AA

Okunma Sayısı: 94

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.