Beşinci doz aşı randevuları açıldı

İki doz Sinovac, iki doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı.

Özellikle sağlık çalışanları bu kapsama giriyor. Son olarak Omicron varyantının dünyada yayılmasıyla birlikte hatırlatma dozunun yapılması için bekleme süresi 6 aydan 3 aya düşürülmüştü. Dördüncü doz aşısını olup üzerinden 3 ay süre geçmiş olanlar için beşinci doz aşı hakkı tanımlandı. Özellikle sağlık çalışanları bu kapsama giriyor. 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech olanlar beşinci doz randevusu alabiliyor. Haber Merkezi

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