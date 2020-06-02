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2 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Bizim Aile Dergisi Haziran sayısı çıktı: Yuvamızda huzur var

02 Haziran 2020, Salı 00:25
Bizim Aile dergisi Haziran sayısında aile hayatına dikkat çekerek “Yuvamızda huzur var” diyor.

Aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, Haziran (2020) sayısında aile şuuru ile yuvaları Cennet bahçesine çeviren sırrı anlatıyor. Bediüzzaman’ın “Müslümanın tahassüngâhı ve bir nevi Cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır” sözünü hatırlatıyor. Herkesin evlerine çekilerek huzur aradığı günlerde, bize hakiki çareyi sunuyor. Dergide, aile olmanın şuuru ile yaşayanların, yuvalarını Cennete çevirebilecekleri söyleniyor. Böyle yuvaların sığınılacak yegâne yerler olduğu aktarılıyor.

Evde kal günlerinde evlilikler

Koronavirüs dolayısıyla evde geçirilen zaman arttıkça çiftler arasında problemler çıkabiliyor. Klinik Psikolog Sabri Çakar, bu süreçten olumsuz etkilenmemek için eşlere düşen görevleri Bizim Aile dergisine anlattı.

Doğru nefes alıyor muyuz?

Dergide, Koronavirüs dolayısıyla nefes darlığı çeken hastaların sıkıntıları hatırlatılarak, nefes alabilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlatılıyor. Beden ve zihin arasında önemli bir köprü olan nefesin, doğru ve farkında kullanılmasının da büyük önemi olduğu ifade ediliyor. Bu konuda eğitimler veren Buteyko Nefes Eğitmeni Ayça Özdem Kurt, doğru nefes almanın yollarını Bizim Aile dergisine anlattı.

Emek verilen renkli sayfalar

Bizim Aile dergisi, diğer sayfalarında da farklı yepyeni muhtevalar sunuyor. Yeni eklenen Geri Dönüşüm sayfası ile güzel kazanımlar veriyor. Dünyadan haberler, lezzetli tarifler, tabiî formüller, el emekleri, oyun tavsiyeleriyle okunmayı bekliyor. 

HABER: KÜBRA KORKMAZ ÖRNEK
kubraornek@yeniasya.com.tr

 

 

 

 

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