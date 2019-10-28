Bu yiyecekler kanser riskini azaltmaya vesile oluyor

ABD’nin Tennessee eyaletinde bulunan Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezinden uzmanların yürüttüğü araştırmada, ABD, Avrupa ve Asya’dan 1,4 milyon yetişkinin sağlık verileri tarandı.

Yoğurt ve lif oranı yüksek yiyecekler tüketilerek akciğer kanserine yakalanma riskinin azaltılabileceği belirlendi. Katılımcıların yoğurt ve lifli gıda tüketimleri ile sağlık durumları arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmada, her gün yoğurt ve yüksek lifli gıda tüketenlerde bu besinlerden hiç tüketmeyenlere göre akciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 33 daha az olduğu sonucuna varıldı. Araştırmada, günde bir kâse yoğurt tüketenlerin, hiç tüketmeyenlere kıyasla akciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 20 azaldığı tesbit edildi. AA

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