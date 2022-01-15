Bulabildiğiniz en koruyucu maskeyi takın

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Cuma günü maske tavsiyesini güncelledi.

CDC Amerikalılar’a ‘‘bulabildikleri en koruyucu maskeyi takma’’ tavsiyesinde bulundu, ancak ülke genelinde N95 maske kullanılması çağrısı yapmadı. CDC güncellediği internet sitesinde kişilerin N95 ve KN95 gibi yüksek koruyucu maskeleri seçebileceklerini belirtti. CDC maskelerin önemli bir kamu sağlığı aracı olduğunu ve Covid-19’un yayılmasını önlediğini, herhangi bir maske takmanın hiç maske takmamaktan daha iyi olduğunu belirtti. CDC, ‘‘Güncellenen tavsiyeler maskelerle ilgili bilimsel verileri ve geçen iki yılda öğrendiklerimizi yansıtıyor’’ dedi. CDC, bütün maskelerin bir düzeyde koruma sağladığını ancak N95 ve KN95 türü maskelerin yüze tam oturması durumunda en yüksek korumayı sağladıklarını kaydetti. Doğru şekilde takılan N95 türü maskeler havadaki partikülleri yüzde 95 oranında tutuyor ve 0,3 mikrondan büyük partiküllerin geçişini engelliyor.

Haber Merkezi