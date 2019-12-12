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12 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Cemiyetin temeli aile

12 Aralık 2019, Perşembe 00:46
Ankara Yeni Asya Hanım okuyucularının düzenlediği okuma programında Ayşenur Yaşar, “Cemiyetin temelini aile hayatı, aile hayatının temelini ise kadın oluşturur” dedi.

Ankara Yeni Asya Hanım okuyucularının her ay düzenlediği okuma programının bu ayki konuğu Ayşenur Yaşar oldu. Her bölümünde farklı konulara değinilen üç günlük yoğun program, Risale-i Nur’a farklı pencerelerden bakılması imkânını sağladı. Program, üç ayrı günde yapılan seminerler, Risale Okulu talebeleriyle derslerle gerçekleştirildi. Program, Etlik’de Ankara Hanım okuyucuları ile yapılan seminer ve ardından düzenlenen okuma programı ile sona erdi. Program hem Yeni Asya Hanım okuyucuların hem öğrencilerin şevk kaynağı oldu.

Cemiyetin direği aile, ailenin direği ‘kadın’

Ankara Hanım okuyucularının yoğun katılımı ile gerçekleşen program, Ayşenur Yaşar’ın “Aileye Kurulan Tuzaklar ve İktisatsızlık” konulu semineri ile başladı. Cemiyetin temelini aile hayatının, aile hayatının temelini ise kadının oluşturduğuna dikkat çeken Yaşar, bu sebeple topluma kurulan tuzakların birinci hedefinde kadının yer aldığını söyledi. Kadını cazibedar yapma ve üzerinden kazanç sağlama hedefini güden komitelerin tüketim, reklam, israf, moda gibi çeşitli araçları kullanarak kadını ve dolayısıyla aileyi tahrip ettiğini belirten Yaşar, bunun çözümünün meşrû dairedeki keyfe iktifa etmekten geçtiğini hatırlattı.  Programın devamında Zeynep Kale ve Feyza Nur Küçükoğlu’ nun lâtifeleri ve Ankara öğrencilerinin renkli korosu yer aldı. Kermes ile son bulan program hem çok beğenildi hem de “kadın” ve “aile” gibi kavramlar hakkında bilinçlenilmesini sağladı.

Risale Okulu ile Sünnet-i Seniyye dersi

Ankara dershane talebelerinin düzenlediği Risale Okulu’na konuk olan Ayşenur Yaşar, Sünnet-i Seniyye’nin öneminden bahsetti. Sünnet-i Seniyye’ye ittiba etmenin bu zamandaki öneminden bahseden Yaşar, günlük hayatımızda ve yaşantımızın her yerinde sünnet çerçevesinde yaşamanın ferdi nasıl etkilediğinin ve insan için bir yol gösterici olduğunun üzerinde durdu.

Şuurlu hizmet duygusu nasıl kazanılır?

Etlik dershanesinde “Şuur” konulu seminer düzenlendi. Ayşenur Yaşar şuurun kelime anlamı ve mahiyetinden bahsettikten sonra şuurlu olmanın fayda ve neticelerini anlattı. “Şuurlu hizmet duygusu”nun kazanılmasının önemine vurgu yapan Yaşar, Risale-i Nur Talebelerinden örneklerle bu duygunun nasıl kazanılacağı konusuna değindi. Ankara Yeni Asya hanım okuyucuları tarafından Cebeci’de düzenlenen okuma programında İhlâs Risalesi’nin ehemmiyeti üzerinde duruldu. İhlâsın bir temel esas olduğunu ve yapılan amellerin bunun üzerine bina edildiğini vurgulayan Yaşar, kişinin Nur Talebesi vasıflarının üzerinde taşıyıp taşımadığını İhlas Risalesi, dört hatve ve Nur Talebesi olmanın esasları olan düsturlar çerçevesinde sorgulaması gerektiğini söyledi. Yaşar, “Bizler konuyu okurken ‘falanca bu hakikate uymuyor’ diyoruz. Fakat ben bu hakikati yaşıyor muyum diye kendimize bakmıyoruz” dedi.

HABER - FOTO: EMİNE BAKIRLIOĞLU

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