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20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Çocuk vak’alarında artış var

20 Eylül 2021, Pazartesi 21:19
Uzmanlar, çocuklarda Kovid-19 vak’a sayısında artış olduğunu, Kovid-19 dışında başka hastalıkların da görülmeye başlandığını belirtti.

Okulların açılmasıyla birlikte son bir haftadır ateşi yükselen, halsizlik ve boğaz ağrısı şikâyetlerinden yakınan çocukların sayısında artış gözleniyor. 12 yaşından küçük çocuğu olan anne ve babalar, Kovid-19 hastalığı endişesi taşırken, uzmanlar grip, bronşiolit ve RSV solunum yolu enfeksiyonu uyarısında bulundu. Sputnik’deki habere göre Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Semih Canpolat, Ağustos ayında hastaneye başvuran 1402 çocuğun, 466’sının testinin pozitif çıktığını hatırlatarak, “81’i yoğun bakım olmak üzere 153 çocuğumuzu tedavi ettik. 2 doz mRNA aşısını yaptıran 12 yaş üzeri çocuklarda hastaneye yatışların olmadığını gözlemliyoruz. Kronik rahatsızlığı olan çocuklar Kovid-19’u ağır geçiriyor” dedi.

Özellikle grip vak’alarını daha fazla görebiliriz

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu ise Türkiye genelinde çocuk Kovid-19 vak’a sayısında artış olduğunu belirtirken, “En önemlisi ise altta yatan hastalığı olan çocukların tablosunun ağır seyretmeye başlaması. Bu yıl özellikle çocuklarda grip vak’alarını da sıkça görmemiz mümkün” dedi. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Prof. Dr. Ayper Somer de “Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda Kovid-19 dışında başka hastalıklar görülmeye başlandı. Akciğer tutulması ile görülen Bronşiolit başta geliyor. Bebeklerde ağır seyreden RSV virüsü de bu aralar sıkça karşımıza çıkan hastalıklardan. RSV virüsü nedeniyle birkaç bebeğimizi yoğun bakıma aldık. Çocuklarda ölüme neden olabilen MIS-C tablosuna uzun zamandır rastlamıyoruz. MIS-C tablosunun görülmeme nedeni Delta varyantından kaynaklanıyor olabilir. Ancak Delta varyantı çocuklarda daha hızlı yayılıyor” bilgisini paylaştı.

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