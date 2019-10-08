Çocukları tehlikeye atmayalım

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, süresi dolmuş aşılarla çocukların sağlığını tehlikeye atılmaması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, Sayıştay’ın denetim raporlarına yansıyan aşı skandalı ile ilgili Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamanın kamuoyunu tatmin etmediğini söyledi. Dr. Çokal, “Bakanlık resmi bir rapor ile ortaya çıkan skandalı araştırmak yerine muğlâk açıklamalar ile konuyu geçiştirmeye çalışıyor. Ancak ben açık ve net soruyorum. 63 bin yavrumuza süresi dolmuş aşı uygulandı mı uygulanmadı mı? Toplam 113 milyon lira değerinde 1 milyon 628 bin doz aşı İl Sağlık Müdürlükleri’nin deposunda bozuldu mu? Bozulmadı mı?” dedi.

63 bin çocuğa uygulandı

Raporlarda 72 bin doz aşının okul çağında olan yaklaşık 63 bin çocuğa uygulandığının toplam 113 milyon lira değerinde 1 milyon 628 bin doz aşı İl Sağlık Müdürlükleri’nin deposunda bozulduğunun tespit edildiğini kaydeden Dr. Tuba Vural Çokal, “Bu bir iddia değil, tespit. Bunu devletin en önemli denetim kurumu, yaptığı incelemelerde tespit ediyor. Doğal olarak Bakanlıktan bir açıklama bekliyoruz. Bunları bir iddia değil resmi bir rapor olduğunu görmezden geliyor. 63 bin çocuğa süreci geçmiş aşıyı hangi vicdanla yaptınız. Bu kadar çocuğun sağlığını tehlikeye atmanın mantığı nedir?” diye sordu.

Vahim tespitler var

Bakanlığın şeffaf olması gerektiğini dile getiren Çokal, “Karşımızda çok vahim tespitler var. Sağlık Bakanlığı bahsi geçen aşıların hangi ihale yöntemleriyle hangi firmalardan menşei belirtilmek kaydıyla ithal edildiğini, aşıların hangi tarihlerde üretildiği ve hangi tarihlerde bakanlığa teslim edildiğini kamuoyuyla paylaşmalıdır” diye konuştu. Aşıların muhafaza edildiği İl Sağlık Müdürlüğü depolarının da incelenmesini isteyen Dr. Çokal “İl Sağlık Müdürlüklerinin depolarında aşılarının muhafaza edecek soğuk zincir depolarını da merak ediyorum” şeklinde konuştu. Türkiye’de daha önceki yıllarda belirli aşıların üretildiğini hatırlatan Dr. Çokal, şuan neden aşı üretimi yapılmadığının da kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti. Dr. Çokal Sağlık Bakanlığının aşı üretimi için planlama ve yatırım yapması gerektiğini ifade etti.

AHMET TERZİ - ANKARA