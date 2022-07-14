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14 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Covid-19’da sert dalga başladı

14 Temmuz 2022, Perşembe
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, vakaların yeniden yükseldiğini, virüse yakalananların hastanelerde tedavi görmeye başladığını belirterek, “Şu an sert dalga başlamış durumda ve bunu hafif atlatmanın yöntemleri belli. Bu dalgayı aşı ve maskeyle geçirmek zorundayız. Bu yöntemleri uygulamazsak, farklı bir şey bekleyemeyiz” dedi.

Aydın, “Yapabileceğimiz en güzel şey; maske takarak bu dalgayı atlatmak. Kapalı yerlerde artık maske takmak gerekiyor. Bu şiddetli bir hastalık oluşturmuyor ama risk gruplarında ve bireysel olarak nasıl seyir göstereceğini bilemiyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi

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