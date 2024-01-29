Covid Nisan ve Mayıs’ta artacak

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, COVİD VAKALARINDA BU YIL YÜZDE 20 ARTIŞ OLDUĞUNU, NİSAN VE MAYIS’TA VAKALARIN DAHA DA ATAK YAPACAĞINI AÇIKLADI.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, “Sağlık Bakanlığı verileri açıklamasa da 2020 yılına kadar giden ölüm sayılarına baktığımızda bu yıl yüzde 20’ye yakın bir artış olduğunu görüyoruz aralık ayında, bu da yaklaşık olarak 6 bine yakın fazladan ölüm olduğunu gösteriyor. Covid vakaları açıklanırken bizler ekim, aralık, ocak ayında Covid’in pik yaptığını görürdük. Sağlık Bakanlığı herhangi bir test yapmasa sayıları açıklamasa da karşılaştığımız tablo bununla uyumlu. Buradan yaptığımız çıkarımla daha önceki Covid ataklarında olduğu gibi nisan, mayıs aylarında yeniden bir Covid atağı olacağını öngörebiliriz. Üç yıldır bu şekilde oldu bu yıl da bu şekilde olacak gibi duruyor. Bunu önlemek için yapmamız gereken şeyler aslında basit tedbirler, sağlık kurumlarına giderken maske kullanmak. Eğer solunum yolu enfeksiyonu belirtisi taşıyorsak özellikle kalabalık yerlerde maske ve mesafe kurallarına uymak, yakın temastan kaçınmak” dedi.

Ankara - anka