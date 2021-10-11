“Daha iyi bir ruh hali” için tavsiyeler

Pandemi, dünya genelinde milyonlarca insanın yaşadığı ruh sağlığı sorunlarını daha da derinleştirdi. Yeni tip Koronavirüs salgınının ikinci yılında, dünyanın dört bir yanında insan çeşitli ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ediyor.

Uzmanlar, ruh sağlığı konusunda farkındalığın artmasıyla iyi olma durumuna yönelmenin kolaylaşacağını savunuyor. Pandemiden önce de milyonlarca insanda stres, anksiyete, yeme bozuklukları, özgüven sorunları gibi çok geniş çerçevede ruh sağlığı sorunları görülürken, Covid ve eve kapanma süreçleri bu sorunları daha da belirgin kıldı. CNN Sağlık, okurları için altı adımdan oluşan bir ruh sağlığına odaklanma rehberi hazırladı. İşte psikolog John Duffy’nin Dünya Ruh Sağlığı Günü için önerdiği altı adım: Güne iyi hissederek başlayın: İnsanın güne, duygusal olarak kendiyle ilgilenerek başlaması, günün devamına da ışık tutabilir. Uyanır uyanmaz sosyal medyayı kontrol etmek, ya da iş başlamak yerine derin nefes almak ve iyi hissettiren şeylere odaklanmak öneriliyor.

Kendi aklınızın içindekilerin dışına çıkın: Anksiyete ya da depresyon durumlarında semptomlarımız aklımızı meşgul eder. Beynimiz sürekli durumun ağırlığını ya da yeni semptomları tespit etmeye çalışır. Tek odak noktamız hâline geldiğinde semptomlarımız da belirginleşir. Eğer dikkatimizi başkalarına hizmet etmeye odaklarsak kendi endişelerimiz de azalacaktır. Gereksizleri ortadan kaldırın, ilişkilerinizi değerlendirin, insanlara nasıl olduklarını sorun değişmeye ve öğrenmeye istekli olun.