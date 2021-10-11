"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

“Daha iyi bir ruh hali” için tavsiyeler

11 Ekim 2021, Pazartesi 19:00
Pandemi, dünya genelinde milyonlarca insanın yaşadığı ruh sağlığı sorunlarını daha da derinleştirdi. Yeni tip Koronavirüs salgınının ikinci yılında, dünyanın dört bir yanında insan çeşitli ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ediyor.

Uzmanlar, ruh sağlığı konusunda farkındalığın artmasıyla iyi olma durumuna yönelmenin kolaylaşacağını savunuyor.  Pandemiden önce de milyonlarca insanda stres, anksiyete, yeme bozuklukları, özgüven sorunları gibi çok geniş çerçevede ruh sağlığı sorunları görülürken, Covid ve eve kapanma süreçleri bu sorunları daha da belirgin kıldı. CNN Sağlık, okurları için altı adımdan oluşan bir ruh sağlığına odaklanma rehberi hazırladı. İşte psikolog John Duffy’nin Dünya Ruh Sağlığı Günü için önerdiği altı adım: Güne iyi hissederek başlayın: İnsanın güne, duygusal olarak kendiyle ilgilenerek başlaması, günün devamına da ışık tutabilir. Uyanır uyanmaz sosyal medyayı kontrol etmek, ya da iş başlamak yerine derin nefes almak ve iyi hissettiren şeylere odaklanmak öneriliyor. 

Kendi aklınızın içindekilerin dışına çıkın: Anksiyete ya da depresyon durumlarında semptomlarımız aklımızı meşgul eder. Beynimiz sürekli durumun ağırlığını ya da yeni semptomları tespit etmeye çalışır. Tek odak noktamız hâline geldiğinde semptomlarımız da belirginleşir. Eğer dikkatimizi başkalarına hizmet etmeye odaklarsak kendi endişelerimiz de azalacaktır. Gereksizleri ortadan kaldırın, ilişkilerinizi değerlendirin, insanlara nasıl olduklarını sorun değişmeye ve öğrenmeye istekli olun.

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşsizlik kronikleşti: İşsiz sayısı 3 milyon 965 bin

    'Millet adına söz söyleyebilen pozitif bir siyasete ihtiyaç var'

    Letonya deplasmanında son dakikada kazandık

    Çocukları paketli gıdalardan uzak tutun

    SGK’nın 'kara deliği' kapanmıyor

    8 sınavı kazandı, mülâkatta elendi

    Son 24 saatte 30563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi vefat etti

    Türkiye bu sistemle gidemez

    Afyonkarahisar'daki kazada vefat eden öğrenciler gözyaşları ve dualarla uğurlandı

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismi değiştirildi

    Şehitlerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan dualarla uğurlandı

    ''Kış zor geçecek, ilkbaharda umut var''

    Doktorlarımız yurt dışına göçüyor

    Çiftçinin traktörü haczedilemesin

    Madem öyle, gereğini yapın

    ‘Sömürgeci zihniyet’

    33 milyon oy lazım

    Kim bir seferde 1000 TL harcayabiliyor?

    Çin tehlikesi

    Cemil Çiçek: AİHM’in Öcalan kararını uygulamıştık

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İktidar gidici, seçmen arayışta
    Osman ZENGİN

    15 Temmuz sonrası, bir KHK hatırası…
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan giderse hukuk ne olur?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Sıkıntılı zamanlarda duanın gücü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bari bağıranları engellemeyin!
    Cevher İLHAN

    “Demokratikleşme işbirliği”
    Faruk ÇAKIR

    Risale-i Nur’u anlatmak suç değil ki?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kafkasya ve İslâm Ordusu
    Muzaffer KARAHİSAR

    Fahr-i Kâinat Efendimiz (asm)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.