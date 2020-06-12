Danışma Kurulu’dan Kurban Bayramı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) korona virüsüne karşı oluşturduğu Bilimsel Danışma Kurulu yaklaşan Kurban Bayramı için toplandı.

Kurban Bayramı hazırlıklarının, pandemi tedbirleri kapsamında ele alınması gerektiğini ifade eden kurul hayvanların taşınması ve insan hareketliliğiyle ilgili önerilerde bulundu. Kurul, bayram nedeniyle oluşacak insan hareketliliğinin, İstanbul’da bir milyon kişiyi aşacağı tahmininde bulundu. Bu trafiğin, salgın riskini katlayabileceğine de dikkat çeken kurul, kurbanlıkların kendi yetiştirildiği bölgelerde kesilmesini önerdi. Kurul önerilerinde, “İstanbul’da yapılacak kesimlerde ise kurban sahibinin kesim yerine gelmemesi; kurbanın, vekalet verdiği kurum tarafından kesilerek kendisine ulaştırılması önerilmektedir. Kesilen kurbanlar, yasaların ve altyapının elverdiği ölçüde, yerel yönetimler tarafından işlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir. Yerel yönetimlerin ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin listelerine sahip olması sayesinde, kurban bağışı doğru kişilere ulaşacaktır” kullandı.

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