Demans vak’aları 3 katına çıkacak

Dünya genelinde, demans vak’alarının 2050’ye kadar 3 katına çıkmasının beklendiği bildirildi.

Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, demans hastalığını sağlıksız hayat tarzı, yaşlanan ve artan nüfusu baz alarak değerlendirdi. Halk arasında “bunama” olarak tanımlanan “demans” hastalığının önüne geçilmesi için devletlere destek vermeyi amaçlayan çalışmada, 195 ülkenin verileri incelendi. Çalışmada ayrıca obezite, diyabet, sigara ve hareketsiz yaşama tarzlarının artan oranlarının demans riskini arttırdığı belirtildi. Araştırmacılar, dünyanın dört bir yanında bunama vak’alarının sayısının aynı düzeyde artmayacağının altını çizerek 2019’da tesbit edilen 57 bunama vak’alarının, 2050 yılına kadar 153 bini aşabileceği değerlendirmesinde bulundu. AA

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