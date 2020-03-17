Dengeli beslenin

Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve Antarktika hariç bütün kıt’alarda çok sayıda ülkede görülen Kovid-19 ile mücadelede güçlü bağışıklık sisteminin önem taşıdığını söyledi.

Bu süreçte bağışıklık sisteminin nasıl kuvvetlendirileceğine ilişkin bilgi veren Şanlıer, uygun beslenmenin immün (bağışıklık) sistemi etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu vurguladı. Hiçbir besinin mucize olmadığını dile getiren Şanlıer, “Ancak bir besin ögesinden çok yüksek miktarda tüketmek yerine, çeşitli besinlerden yeterli ve dengeli miktarda tüketmek hem makro ve mikro besin ögeleri ve hem de diğer diyet bileşenlerinin de alınması sağlanmalı” diye konuştu. Şanlıer, bağışıklık sistemini güçlendirmek için süt ürünleri, et, tahıllar, baklagiller, yağlı tohumlar, sebze ve meyve gruplarından dengeli beslenmenin, kefir-yoğurt gibi probiyotik içerikleri tüketmenin, düzenli uyku ve egzersizin önem taşıdığını belirtti.

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